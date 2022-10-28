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توعية بسرطان الثدي من جامعة أبوظبي وبرجيل

مشاركات الطلبة في الفعالية (من المصدر)
29 أكتوبر 2022 02:15

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت كلية العلوم الصحية بجامعة أبوظبي حملتها التوعوية في الحرم الجامعي، وبالتعاون مع مدينة برجيل الطبية في أبوظبي، لزيادة الوعي بسرطان الثدي وأهمية الفحص المبكر بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، وهي حملة سنوية عالمية تجري في شهر أكتوبر لتلقي الضوء على أهمية التوعية بالثدي وزيادة وعي المرأة بالمرض، وأهمية الفحص المبكر لمعالجة المرض بشكل فعال والحصول على العلاج في الوقت المناسب.
وقال البروفيسور وقار أحمد مدير جامعة أبوظبي: «نتشرف باستضافة هذا الحدث المهم مع شركائنا في مدينة برجيل الطبية للتوعية بسرطان الثدي وإظهار الدعم لمن يكافحون سرطان الثدي، ويتوج هذا الحدث ذروته شهر كامل من الأنشطة التي أجريناها مع شركائنا لدعم شهر التوعية بسرطان الثدي».
من جهته، أكد الدكتور سدير الراوي، الرئيس التنفيذي لمدينة برجيل الطبية، الدور التوعوي والمجتمعي الذي تحرص إدارة مدينة برجيل الطبية على القيام به في شهر التوعية بسرطان الثدي، حرصاً منها على توعية المجتمع بهذا المرض، حيث يعد سرطان الثدي الأول من بين أنواع السرطانات شيوعاً محلياً وعالمياً.

سرطان الثدي
الإمارات
مكافحة سرطان الثدي
جامعة أبوظبي
مستشفى برجيل
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