«قضاء أبوظبي» تستقبل وفداً من محاكم رأس الخيمة

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من محاكم رأس الخيمة، وذلك في إطار جهود تعزيز علاقات التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات القضائية والعدلية، بما يسهم في تقوية أواصر الشراكة الفاعلة نحو إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون، وتعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي.

واشتملت الزيارة التي ضمت عدداً من أعضاء السلطة القضائية ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بمحاكم رأس الخيمة، على إجراء مقارنة معيارية لأفضل الممارسات المطبقة، بهدف تطوير المستهدفات المؤسسية والاستراتيجية، وتحقيق الاستفادة من التجارب والمعارف في المجالات كافة، لاسيما عملية التحول الرقمي ومنظومة التقاضي عن بُعد.

وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي اهتمامها بتطوير التعاون القضائي انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الجهات القضائية، لتطوير القدرات المؤسسية وتحقيق التكامل بين مؤسسات السلطة القضائية في دولة الإمارات، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في المجال القضائي.