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المري يتفقد مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار

عبد الله المري خلال اللقاء (من المصدر)
29 أكتوبر 2022 02:14

دبي (الاتحاد)

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تفقد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إنجازات وخطط عمل مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة والمراكز، بحضور العميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي، والعقيد الدكتور حمدان أحمد حمدان الغسية، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار بالوكالة، والعقيد الدكتور عبد الرحمن المعيني، مدير مكتب التطوير المؤسسي في قطاع شؤون الريادة والتميز، وعدد من الضباط.
وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أهمية الدور الذي يقوم به مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، في نشر مفاهيم استشراف المستقبل ورفع الوعي المؤسسي بأهمية المحافظة على استدامة الأعمال بكفاءة وفاعلية، وذلك من خلال استشراف مستقبل القطاعات الشرطية، ورسم خريطة مستقبلية للمشاريع الأمنية كافة بشرطة دبي.

دبي
الإمارات
عبد الله خليفة المري
شرطة دبي
مركز استشراف المستقبل
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