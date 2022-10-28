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شرطة الشارقة تكرم شركات مقاولات بخورفكان

شرطة الشارقة تكرم شركات مقاولات بخورفكان
29 أكتوبر 2022 02:14

الشارقة (الاتحاد) 

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كرم العقيد دكتور علي الكي الحمودي، مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، أصحاب شركات المقاولات بمدينة خورفكان، لتطبيقهم اشتراطات الأمن والسلامة واتخاذهم التدابير الأمنية، للحفاظ على الممتلكات في المواقع الإنشائية ضد السرقة، وذلك بحضور المقدم سعيد خلفان النقبي رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية.
جاء ذلك على أعقاب الحملة التي أطلقتها إدارة شرطة المنطقة الشرقية تحت شعار «الاحتياط واجب» واستهدفت شركات البناء، بهدف توعيتهم لحماية ممتلكاتهم الخاصة من السرقة من خلال عدد من التدابير والإجراءات التي تسهم في تقليل السرقات في مواقع تحت الإنشاء، سعياً منها نحو تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة الشارقة، المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان.

الإمارات
شرطة الشارقة
الشارقة
خورفكان
شرطة المنطقة الشرقية
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