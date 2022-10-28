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حملة لمكافحة «الرسائل المجهولة»

حملة لمكافحة «الرسائل المجهولة»
29 أكتوبر 2022 02:14

دبي (الاتحاد)

يواصل مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، جهوده التوعوية حول مخاطر رسائل ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إطلاق النسخة الثانية من الحملة الممنهجة لمكافحة «الرسائل المجهولة 2» التي تبدأ اليوم وتستمر حتى 28 نوفمبر المُقبل بالتعاون مع خدمة الأمين، تحت شعار «لا للتفاعل.. لا للرد.. لا لإعادة النشر».
وأكد العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالنيابة، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر حيال هذه الرسائل التي تقف خلفها عصابات إجرامية موجودة خارج الدولة ومضاعفة الرقابة الأسرية، منوهاً إلى أن تعاون أفراد المجتمع وتواصلهم مع شرطة دبي، سواء من خلال مركز الاتصال المجاني 901 أو عبر منصة الجرائم الإلكترونية «E crime» التي توفرها شرطة دبي عبر تطبيقها الذكي، أو موقعها الإلكتروني، يعكسان وعي الجمهور وحرصه على تعزيز الأمن المجتمعي، ونجاح مبادرات شرطة دبي التوعوية في رفع الوعي المجتمعي بشكل كبير.

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وبين العميد خالد بن مويزة أن منصة الجرائم الإلكترونية «E crime» تلقت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2222 بلاغاً بخصوص الرسائل المجهولة، موضحاً أنه تم القبض على 527 مروجاً خلال الفترة نفسها، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن إلقاء القبض على مروج واحد كفيل بإنجاز التعامل مع عدد كبير من البلاغات.
وقال العميد خالد بن مويزة: «يأتي إطلاق النسخة الثانية من حملة مكافحة (الرسائل المجهولة) وفق توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، للتصدي لهذا النشاط عبر خطين متوازيين، الأول توعوي عن طريق مركز حماية الدولي بالتعاون مع الشركاء، والثاني ميداني عن طريق الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التي لا تألو جهداً في التصدي للنشاطات المشبوهة في الفضاء الرقمي والتي تتضمن ترويجاً للمخدرات والمؤثرات العقلية من خلال صور ومقاطع فيديو ورسائل صوتية تقوم بإرسالها عصابات إجرامية موجودة خارج الدولة، حيث تعمل على القبض على أذرعها من المروجين الموجودين داخل الدولة وهم الأخطر في نشر الآفة بين أفراد المجتمع، إضافة إلى تحقيق الإدارة العامة لإنجازات كبيرة ومبهرة في عمليات ضبط المتهمين في جرائم المخدرات، وضرب مخططاتهم وإحباط عمليات ترويج السموم».

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