دبي تفوز باستضافة المؤتمر العالمي لصحة الرجل ديسمبر 2023

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن المؤتمر الإماراتي الحادي عشر للمسالك البولية، الذي افتتح أعماله اليوم الجمعة، عن فوز دبي باستضافة المؤتمر العالمي لصحة الرجل لأول مرة على مستوى المنطقة في ديسمبر من العام 2023، وأيضا فوزها باستضافة مؤتمر المسالك البولية الآسيوي في نهاية سبتمبر 2023.

ويشارك في المؤتمر الذي ينعقد في فندق كونراد دبي، 1000 طبيبا ومتخصصا 60% منهم من خارج الدولة، ويشهد المؤتمر عقد عدد من ورش العمل بمشاركة أطباء المسالك المتخصصين في علاج صحة الرجل وأمراض الذكورة، من 9 دول عربية بالإضافة إلى خبراء يمثلون الدول الأوروبية.

ويناقش المؤتمر في دورته الحالية، بشكل أساسي على موضوع السلس البولي عند النساء خاصة مع انتشاره الواسع بين النساء.

وقال الدكتور عبد القادر الزرعوني، رئيس شعبة الإمارات للمسالك البولية في جمعية الإمارات الطبية ورئيس المؤتمر، في تصريحات للصحفيين عقب افتتاح المؤتمر،إن مستشفى خليفة التخصصي في أم القيوين أجرى ما يقارب من 50 حالة باستخدام الروبوت الآلي للحالب والكلى الذي يطلق عليه "افي سينا" وقد تم اجراؤها بدقة عالية ونسبة نجاح ممتازة جدا، وهو ما سهل على المريض والطبيب بالإضافة إلى أن المريض يخرج بنفس اليوم

من جهته، قال الدكتور ياسر فرحات استشاري المسالك البولية أن الهدف من المؤتمر هو التعرف على أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال، ومحاولة خلق نواة لتوحيد الممارسات وان يكون هناك توافق عام في طرق تشخيص وعلاج أمراض الذكورة، على أن يتم في نهاية هذا اللقاء اخراج الورقة الأولي التي ستعتبر المنهاج والدستور المتبع في هذا المجال.

وأوضح أن شعبة الإمارات للمسالك البولية ستتولى في المستقبل القريب نشر هذه التوصيات وتعميمها على جميع الأعضاء وذلك لضمان الممارسات الطبية بشكل علمي وتفادي الممارسات غير المستندة على أسس علمية وتوعية المرضى باتخاذ الحذر من الحصول على معلومات قد تكون غير دقيقة من قنوات التواصل الاجتماعي.