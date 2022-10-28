الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 14:43 والمد الثاني عند الساعة 04:38 والجزر الأول عند الساعة 08:17 والثاني عند الساعة 21:58 ..ويكون الموج في بحر عمان خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 11:16 والمد الثاني عند الساعة 01:06 والجزر الاول عند الساعة 18:02 والجزرالثاني عند الساعة 06:59.