وزارة الدفاع تطلق تطبيق «حماة الوطن» وتكرم الشركاء المساهمين

منى الحمودي (أبوظبي)

أعلنت وزارة الدفاع عن إطلاق تطبيق «حماة الوطن»، والذي يوفر فرصة للاطلاع على كافة العروض والخصومات والمزايا المطروحة من مختلف القطاعات في الدولة بكل مرونة وسهولة ومعرفة أحدث العروض والخصومات. ويوفر التطبيق ميزة إضافة ‪10‬ أفراد من عائلة حامل البطاقة، إضافة لتوفير خاصية دعوة الشركات للمشاركة والانضمام للشركاء المساهمين في البطاقة.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق التطبيق الذكي لبطاقة «حماة الوطن» في فندق نادي ضباط القوات المسلحة «إرث»، بحضور عدد من قيادات وزارة الدفاع والقوات المسلحة والشركاء المساهمين في البطاقة، الذين تم تكريمهم تقديراً لمساهمتهم الفعالة.

وقال العميد الركن خالد علي السميطي رئيس الإدارة التنفيذية للإمداد إن احتفال وزارة الدفاع يأتي ضمن النجاحات التي حققها مشروع بطاقة حماة الوطن وضمن جهود الوزارة في تنفيذ مبادرات رامية لخدمة حاملي البطاقة وتحقيقاً لرؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومعالي محمد بن أحمد البواردي الفلاسي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، تلك الرؤية التي تهدف دوماً لترسيخ الإيجابية وتكريم من يستحق التكريم.

وأشار إلى أن بطاقة «حماة الوطن» حققت نجاحات كبيرة على مستوى الدولة، وأسهمت في تقديم مزايا وخدمات حصرية لحاملي البطاقة من إطلاقها في يونيو عام ‪2015‬، وتسعى بشكل مستمر إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة حالياً وتحقيق المزيد من المنافع المتبادلة لحمالي البطاقة والشركاء المساهمين.وكشف عن إطلاق التطبيق الذكي لبطاقة «حماة الوطن»، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة «ايرن اسكترا مايلز» والتي تتمتع بخبرة طويلة في هذا المجال، حيث سيتمكن حاملو البطاقة مستخدمو التطبيق من الاطلاع على كافة العروض والخصومات المطروحة في مختلف القطاعات في الدولة بكل مروة وسهولة ومعرفة أحدث العروض والخصومات.

وأكد السميطي على حرص وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة التنفيذية للإمداد، بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، بما يسهم بفعالية في مسيرة التطوير وتقديم أفضل المزايا والخدمات لأبناء القوات المسلحة حماة الوطن.

الجدير بالذكر أن بطاقة «حماة الوطن» توفر العديد من الميزات والخدمات والعروض لحماليها، حيث تتنوع في القطاعات التي تم التعاون بينها وبين وزارة الدفاع لتشمل خصومات البطاقة كل من الأثاث، والمفروشات، والمأكولات، والرياضة، والتعليم، والتسوق، والترفيه، والاتصالات، والإلكترونيات، والسيارات، والسياحة، والصحة، والقطاع العام.وتعتبر ببطاقة «حماة الوطن» بطاقة خدماتية يتم صرفها لكافة منتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة سواء المتقاعدين أو المدنيين أو العسكريين، والتي تهدف لتقديم خصومات ومزايا للمنتفعين من قبل الجهات المشاركة.