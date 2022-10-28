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محمد بن راشد: 3 نوفمبر القادم تحتفل دولتنا بيوم العلم

محمد بن راشد: 3 نوفمبر القادم تحتفل دولتنا بيوم العلم
28 أكتوبر 2022 12:39

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على حسابه الرسمي في تويتر: "3 نوفمبر القادم تحتفل دولتنا بيوم العلم، ندعو كافة وزاراتنا ومؤسساتنا لرفعه بشكل موحد الساعة 11 صباحاً في ذلك اليوم. سيبقى علمنا مرفوعاً .. سيبقى رمز عزتنا ووحدتنا خفاقاً .. ستبقى راية عزنا ومجدنا وسيادتنا عالية في سماء الإنجاز والولاء والوفاء ..".

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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