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6 إجراءات للسلامة عند تعطل المركبة أثناء القيادة

6 إجراءات للسلامة عند تعطل المركبة أثناء القيادة
28 أكتوبر 2022 11:57

بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية يوضح إجراءات السلامة المرورية عند تعرض المركبة لعطل فجائي أثناء القيادة خصوصًا في الفترة الليلية من خلال 6 قواعد مهمة تتضمن التالي أولاً عند تعطل المركبة يجب الابتعاد عن الطريق واستخدام الأماكن المخصصة لحالات الطوارئ، وثانياً استخدام كتف الطريق الأيمن فقط في حالة الضرورة القصوى، وثالثاً استخدام الإشارات الرباعية التحذيرية، ورابعاً وضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة المتعطلة بمسافة كافية لتنبيه سائقي المركبات الأخرى، وخامساً تجنب التواجد داخل المركبة المتعطلة أو في الطريق من أجل سلامتك، وسادساً اتصل بهاتف الطوارئ 999 لطلب المساعدة.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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