خبراء يرسمون «صورة الشيخ زايد في الإعلام المصري»

القاهرة (الاتحاد)

شهدت فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، جلسة بعنوان «الشيخ زايد في الإعلام المصري».

بدأت الإعلامية منى الشاذلي كلماتها بالحديث عن إنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيرة إلى مدينتين أقيمتا في مصر باسمه، «مدينة الشيخ زايد» بالسادس من أكتوبر، والتي يوجد فيها تمثال برونزي يبلغ ارتفاعه أكثر من سبعة أمتار، يرتدي فيه الزعيم العربي الشهير الزي الإماراتي، وفي إحدى يديه عصاه الشهيرة، وبيده الأخرى يلوح، وكأنه يلقي التحية والسلام والمحبة لمصر.

وأضافت الشاذلي: «بصمات الشيخ زايد في كل مكان، هناك مسجد مثلاً له في المغرب، وكذلك مستشفى (مستوصف) في الهند، وغيرها من الإنجازات في دول مثل كينيا وإثيوبيا، فإن يد الشيخ زايد البيضاء موجودة في كل مكان، وهي تدل على الكرم والتسامح».

أما عن مرحلة تأسيس العلاقات بين البلدين فقالت الشاذلي: «بدأت العلاقة في السبعينيات من القرن الماضي، والتي تتزامن مع تأسيس دولة الإمارات عام 1971، حيث تناقل الأرشيف الصحفي المصري صورة للشيخ زايد خلال تعزيته في الرئيس الراحل جمال عبدالناصر».

وأكدت منى الشاذلي: «خلال فترة السبعينيات كان هناك زخم كبير في العلاقات بين البلدين، وحينها أعلن الشيخ زايد كلمته الشهيرة بأن (الدم العربي أغلى من البترول العربي)، كما كان له دور في بناء ما تهدم من مناطق في محافظة الإسماعيلية التي أقيمت فيها مدينة الشيخ زايد، أما فترة الثمانينيات فكانت قوة العلاقة بين الدولتين، حيث أصبح للشيخ زايد محبة على المستوى الشعبي والمواطن المصري ليس فقط في بهجة زياراته التي رصدها الإعلام، لكن في مشروعات كثيرة».

وقالت: «هناك ثلاث مستشفيات باسم الشيخ زايد في منطقة السادس من أكتوبر ومنشأة ناصر بقلب القاهرة، كما ساهم في مشروع توشكى بعمل قناة الشيخ زايد عام 1997، حيث أراد أن يكون له مساهمة في استصلاح الأراضي الزراعية المصرية بنقل مياه النيل إلى تلك الأراضي الصحراوية، والتي ساهمت في ري أكثر من 500 فدان. هذا بخلاف تأسيس مركز الشيخ زايد في الأزهر الشريف لتعليم القرآن الكريم».