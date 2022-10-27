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مصطفى الفقي: الشيخ زايد كان يسأل عن مصر ويحنو عليها

مصطفى الفقي وعبداللطيف المناوي خلال الجلسة (من المصدر)
28 أكتوبر 2022 02:28

القاهرة (الاتحاد)

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قال المفكر السياسي المصري الدكتور مصطفى الفقي: «إن الإمارات كانت أكبر داعم لمصر»، مشيراً إلى أنه كان شاهداً في الثمانينيات والتسعينيات على قوة العلاقة بين قادة البلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال جلسة «الإمارات في الذاكرة المصرية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من أجندة الاحتفال بـ 50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية. واستكمل الفقي شهادته: «تمثال الشيخ زايد الموجود في مدخل حي الشيخ زايد بمصر، أقامه الشعب بالجهود الذاتية دون تدخل الحكومة، وهذا يعكس مدى حب الشعب للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكذلك صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي درس في كلية الزراعة»، مضيفاً: «الشيخ زايد هو من كان يسأل عن مصر ويحنو عليها، ونظل نتذكر مواقف ذلك الرجل العظيمة مع مصر».وتابع الفقي: «ما زلت أتذكر جوانب من تفاصيل بعض اللقاءات التي جمعت الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه». وفي ختام حديث الفقي، طالب بتبادل الزيارات بين الشباب الإماراتيين والمصريين، قائلاً: «دائماً أحافظ على زيارة دولة الإمارات، وألتقي بالأصدقاء الإماراتيين هناك، ونستعيد الذكريات». 
وكان مدير الجلسة الكاتب الصحفي عبداللطيف المناوي استهلها بقوله: «إذا كان هناك شاهد على العلاقات بين مصر والإمارات فهو أستاذي مصطفى الفقي الذي يعد شاهداً على العلاقات السياسية ومحللاً لتلك العلاقات».
وأشار المناوي في ختام الجلسة إلى وجود صفحة عنوانها «الإمارات تحب مصر» أطلقها عدد من الشباب الإماراتي، لتعبر عن حب الشعب الإماراتي للمصريين، وهو ما وصفه بـ «قمة الدبلوماسية بين الشعبين».

مصطفى الفقي
الإمارات ومصر
الإمارات
مصر
الشيخ زايد
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