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«الرؤساء التنفيذيين للسعادة» تستعرض تعزيز جودة الحياة

«الرؤساء التنفيذيين للسعادة» تستعرض تعزيز جودة الحياة
28 أكتوبر 2022 02:27

دبي (وام)

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استعرض المشاركون في اجتماع الشبكة الحكومية للرؤساء التنفيذيين للسعادة وجودة الحياة، نماذج من استراتيجيات وخطط حكومية تم مواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 وذلك بحضور 40 من أعضاء الشبكة الحكومية للرؤساء التنفيذيين للسعادة وجودة الحياة الذين يمثلون مختلف المؤسسات والجهات الحكومية على مستوى الدولة.
وتناول المجتمعون عرض استراتيجية وزارة الداخلية لجودة الحياة الأمنية والخطة الاستراتيجية لجودة الحياة الصحية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع إضافة إلى أحدث مستجدات الاستبيان الوطني لجودة الحياة 2022.
وعرضت أمل البلوشي، رئيس فريق جودة الحياة بوزارة تنمية المجتمع، مستجدات الاستبيان الوطني لجودة الحياة 2022 والذي سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن نتائجه وتعميمها على مختلف الجهات والقطاعات للعمل على توصياتها وربطها بمبادرات نوعية تساهم في التقدم في مؤشر جودة الحياة.
وأكدت أهمية دور الرؤساء التنفيذيين في رحلة تعزيز جودة الحياة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 في قطاعات التعليم والصحة والمجتمع والاقتصاد والإسكان والموارد البشرية والخدمات الحكومية وفقا للتحديات والمستجدات التي يتم رصدها بشكل دوري من خلال الاستبيان الوطني لجودة الحياة والتي يتم مواءمتها بمبادرات وبرامج وسياسات من شأنها تحسين جودة الحياة بما يحقق الأثر الإيجابي الداعم لمسيرة جودة الحياة في دولة الإمارات.
وناقش الاجتماع آلية عمل شبكة الرؤساء التنفيذيين للسعادة وجودة الحياة خلال المرحلة المقبلة مع الجهات الحكومية بهدف إطلاق مبادرات نوعية تستجيب للتحديات الراهنة وتحقق أفضل النتائج المساندة لرؤية التنمية والتطوير.

الإمارات
السعادة
جودة الحياة
وزارة تنمية المجتمع
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