برعاية منصور بن زايد.. «الكونغرس العالمي للإعلام» يناقش الأفكار الرائدة لرسم ملامح القطاع المستقبلية

أبوظبي (وام)

برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، أعلنت مجموعة أدنيك ووكالة أنباء الإمارات «وام»، أجندة مؤتمر وورش عمل ستُقام بالتوازي مع فعاليات الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام. ويُقام المعرض والمؤتمر في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل بالشراكة بين مجموعة أدنيك ووكالة أنباء الإمارات «وام»، لاستكشاف أحدث التطورات في قطاع الإعلام وآفاقه المستقبلية.وتوفر الفعالية للعديد من المؤسسات الإعلامية منصةً مميزة لمناقشة فرص التعاون والشراكات التي من شأنها تعزيز قطاع الإعلام، وضمان استدامته على المدى البعيد، ومواصلة تقديم محتوى موثوق ومفيد. وينعقد في إطار الفعالية مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، تحت عنوان «صياغة مستقبل قطاع الإعلام». ويستضيف المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة مجموعة من ورش العمل المتخصصة الهادفة إلى توحيد رؤى قطاع الإعلام بأكمله بهدف تبادل الأفكار الرائدة والحلول المتطورة التي ترسم ملامح القطاع المستقبلية.

ويوفر المؤتمر منصةً فريدة تسلط الضوء على دور الإعلام في الشرق الأوسط وتدفع بتطور القطاع من خلال الوصول إلى الجماهير العالمية ودعم تحقيق الرؤى المبتكرة وتأسيس علاقات التعاون. ويوفر المؤتمر وورش العمل المرافقة له منصة مثالية للصحفيين وشركات التكنولوجيا وصانعي المحتوى وخبراء التسويق الرقمي وشركات البث الضخمة، بالإضافة إلى المسؤولين التنفيذيين في قطاع الترفيه والهيئات التنظيمية والجهات المعنية في قطاع الإعلام. ويدعم الكونغرس العالمي للإعلام تبادل المعارف الرئيسية ويوفر فرصاً للشراكة الحقيقية بين الإعلاميين المحترفين من مختلف أنحاء العالم. وتضم أجندة المؤتمر ورش عمل متنوعة تتناول العديد من المواضيع، مثل ورشة «استوديو الفيلم العربي لرواية القصص الحقيقية» التي تقدمها توفور 54، وورشة «تطبيق تقنيات علم الأعصاب في التواصل وتقديم البيانات بشكل مقنع» التي تقدمها أكاديمية الإعلام الجديد، وورشة «الصحافة الرقمية: دليل لصحفيي المستقبل»، من تقديم سكاي نيوز عربية، وورشة «تطور انتشار المعلومات المضللة: من الأخبار الكاذبة إلى تفشي المعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي» التي تقدمها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وورشة «سرد القصص الإلكترونية على تويتر» التي تقدمها تويتر، إضافة إلى ورشة «كتابة السيناريو وإعداد البرامج» من تقديم قناة روسيا اليوم وغيرها الكثير من ورش العمل المفيدة.

رسم ملامح مستقبل الإعلام

وقال محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونجرس العالمي للإعلام: إن أجندة المؤتمر وورش العمل حافلة بالموضوعات التي تثري الحدث، حيث يعد منصة مثالية لمناقشة مجموعة من القضايا والأفكار والحلول المتطورة التي تلعب دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل الإعلام العالمي.. لافتاً إلى أن المؤتمر يهدف لتسليط الضوء على مجموعة من العوامل المؤثرة في قطاع الإعلام واستشراف مستقبل القطاع في المنطقة، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق طفرة في هذا القطاع.. مؤكداً أن ورش العمل والنقاشات ستساعد في تحديد فرص وتحديات المؤسسات والشركات الإعلامية وإيجاد الحلول والابتكارات الفاعلة ورسم الملامح المستقبلية التي تخدم الجوانب الإعلامية المتعددة.

أحدث الابتكارات

قال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك: «يسر مجموعة أدنيك تقديم العديد من ورش العمل القيمة لإغناء الدورة الافتتاحية للكونغرس العالمي للإعلام، والذي يسلط الضوء على التوجهات الحالية لدى أبرز الجهات الإعلامية الرائدة في القطاع. وتشمل أجندة المؤتمر وورش العمل العديد من الرؤى الرئيسية التي تُعنى بأحدث الابتكارات والمواضيع الهامة التي تواجه وسائل الإعلام، والتي تلبي تطلعات شرائح واسعة من الجمهور على مستوى العالم».

ويستضيف المؤتمر العالمي للإعلام منصةً عالمية تتيح للمشترين والبائعين الاجتماع وتبادل الأفكار والتواصل ومزاولة الأعمال التجارية واستكشاف منتجاتٍ وحلول وتقنيات جديدة، بوجود أكثر من 150 شركة متخصصة من قطاع الإعلام والإنتاج، مما يقدم فرصةً مثالية للارتقاء بقطاع الإعلام في المنطقة والعالم. وللتسجيل لحضور الكونغرس العالمي للإعلام، يرجى زيارة الرابط.