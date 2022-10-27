سفير الإمارات يلتقي رئيس غويانا التعاونية

جورج تاون (وام)

التقى صالح أحمد السويدي سفير دولة الإمارات غير المقيم فخامة الدكتور عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، بحضور معالي بهارات جيدو نائب رئيس الجمهورية، وذلك بالعاصمة جورج تاون.

ونقل خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فخامته وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار، ومن جانبه حمل فخامته السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. من جهته، أثنى السفير على المشاركة الناجحة لجمهورية غويانا التعاونية في معرض إكسبو 2020 دبي، والتي أسهمت في نقل العلاقات بين البلدين إلى مستويات أرحب خاصة في المجالات الاقتصادية والاستدامة. جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات واستعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.