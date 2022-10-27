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الإمارات

سفير الإمارات يشارك في لقاء وزير خارجية اليابان بالسفراء العرب

شهاب أحمد الفهيم
28 أكتوبر 2022 02:27

طوكيو (وام)

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شارك شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان في اللقاء الذي عقده معالي هياشي يوشيماسا وزير الخارجية الياباني، لأعضاء مجلس السفراء العرب. وأكد معاليه - خلال اللقاء - أن اليابان تولي أهمية كبيرة لعلاقات الصداقة طويلة الأمد مع الدول العربية، معرباً عن أمله في مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وناقش معاليه مع السفراء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى قضية السلام في الشرق الأوسط، واتفقوا على التعاون الوثيق على الصعيدين الثنائي والدولي. وقال الفهيم، إن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين الدول العربية واليابان، وتوسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل الطاقة المتجددة وتنويع الاقتصاد.

شهاب أحمد الفهيم
اليابان
الإمارات
وزارة الخارجية اليابانية
يوشيماسا هاياشي
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