«تكريم».. تكرم رواد الإبداع العربي

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، استقبلت إمارة أبوظبي روّاداً ومنظّمات ومبدعين من العالم العربي، تميّزوا في مجالات الثقافة، والتعليم، والعلوم، والبيئة، والأعمال الخيرية، والمجتمع، والاقتصاد، حيث وزعت «مؤسسة تكريم» جوائزها لدورتها الثانية عشرة على المكرمين بعد المرور على اختيارات دقيقة من قبل مجلس التحكيم الذي يضم قامات إبداعية من كافة المجالات المرتبطة بالجائزة، وتعد مدينة أبوظبي عاشر مدينة يقام فيها حفل توزيع جوائز تكريم بعد بيروت، والدوحة، والمنامة، وباريس، ومراكش، ودبي، والقاهرة وعمان، والكويت، ويشكل عام 2022 نقطة تحول في رحلة المؤسسة التي باتت تتطلع للعمل مع شركاء جدد ليضعوا معاً معايير جديدة لكيفية احتفال العالم العربي بقصص نجاحه، وإنشاء علاقات بين رواده، ورد الجميل للمجتمع، كما تستمر المؤسسة في سعيها الدائم نحو دعم الأمل في مستقبل أكثر إشراقاً، للاحتفال بهذه البداية الجديدة، وقد اختارت تكريم مدينة عربية نابضة بالحياة تشتهر بشبابها المنتج والجريء وبحافزها الإبداعي وهي مدينة أبوظبي.

وللدورة الثانية عشرة على التوالي، التزمت «تكريم» بالإضاءة على قصص نجاحات كثيرة، وقد جاءت الجوائز على النحو التالي: ذهبت جائزة تكريم للإبداع العلمي والتكنولوجي للدكتورة هالة زريقات من الأردن، وجائزة المبادرين الشباب لأحمد الزيني من السعودية، ومنحت جائزة الخدمات الإنسانية والمدنية مناصفة لجمعية أسامة بيرث آند بيوند «جمعية المساعدة للأم والطفل في المستشفى من لبنان»، وجمعية أطفالنا للصم من فلسطين، كما منحت جائزة «تكريم» للقيادة البارزة للأعمال لسامر خوري من فلسطين، أما جائزة التنمية البيئية المستدامة فقد منحت مناصفةً لرزان خليفة المبارك من الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة «إنفايرونمنت أرابيا» للخدمات الاستشارية من البحرين، وبالنسبة لجائزة الإبداع في مجال التعليم فمنحت لغادة فغالي من لبنان، وذهبت جائزة الإبداع الثقافي للفنان نصير شمة من العراق، وجائزة المرأة العربية الرائدة للدكتورة مناهل ثابت من المملكة العربية السعودية، أما جائزة المساهمة الدولية في المجتمع العربي فمنحت لمنظمة ليونارد التعليمية من الولايات المتحدة الأميركية.

وتحظى «تكريم» بدعم الرعاة التالين: شركة تكييف، ومجموعة صديقي القابضة، شركة أل بي أم إي، دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، شركة أيس غالّغر، شركة السلام العالمية، والمجمع الثقافي في أبوظبي ومجموعة غيت.

شكراً أمي

قالت الدكتورة مناهل ثابت الحاصلة على جائزة المرأة العربية الرائدة لـ«الاتحاد»: التخطيط للفوز لم يكن يوماً من الأيام شغفاً أتبعه.. ولكنه تأكيد أن هناك من يقدرون ما أفعله … وأنا شاكرة لهم حجم السماء.. لأن أي تكريم يدفعني لأن أكون نسخة أفضل مني، وأن أقدم أكثر وبحافز أقوى..

وأضافت: سعيدة بتكريمي اليوم وبالذات في الإمارات الحبيبة البلد الذي عشت فيه وتعلمت منه الكثير وله ولقادته وأهله في قلبي مكانة خاصة.

وأضافت: تكريمي اليوم ومن مؤسسة تكريم له طعم خاص … ليس فقط لما تميزت به هذه المؤسسة من تاريخ حافل في تكريم العقول والشخصيات العربية المرموقة، ولكنه بالنسبة لي.. يوم التكريم الأعظم لأنه أول تكريم تشرفني والدتي بالتواجد فيه «شكراً ماما».

التميز الثقافي

قال الفنان نصير شمة الفائز بالجائزة عن فئة التميز الثقافي لـ«الاتحاد»: سعيد جداً بجائزة التميز الثقافي وسعيد أكثر بأن الفعالية في أبوظبي بالتزامن مع انطلاقة أبوظبي عاصمة للموسيقى من قبل منظمة اليونسكو.

وأضاف: مؤسسة تكريم دقيقة في اختباراتها فشكراً لها وهنيئاً لكل المكرمين.

النجاح ممكن

قالت غادة فغالي لـ«الاتحاد» بعد حصولها على جائزة الإبداع في مجال التعليم: إن فوز جمعية ممكن هو تكريم لكل الطلاب والمعلمين لأن التعليم مقدس ونحن بحاجة إلى أن نعلم أجيالنا المسؤولية الاجتماعية ونرشدهم إلى أن يتعاونوا في التفكير ولا يفكر كل فرد بمفرده حتى ننهض جميعاً بالمجتمع.

وأضافت: يجب علينا أن نعلمهم كذلك أن يساعدوا غيرهم كما ساعدهم الآخرون، وقالت: إن التكريم للتعليم بمثابة تكريم للتطوع والعطاء والمحبة والمثابرة والجهد. وتابعت: أسميت جمعيتي ممكن لأن النجاح ممكن ويأتي بالتعاون، ولقد تركت بتكريمي بصمة لمجتمعي وهذه البصمة هي الترقي والخير للجميع.