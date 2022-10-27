خبراء في القطاع الصحي يؤكدون التزامهم بمفهوم النشاط البدني

أبوظبي (الاتحاد)

أكد نخبة من المتخصصين الدوليين في تنظيم القطاع الصحي، والأخصائيين، وصانعي السياسات، والأطباء، والأكاديميين، التزامهم بمفهوم «النشاط البدني»، مؤكدين أهمية ممارسة الرياضة بانتظام، للمحافظة على صحة أفراد المجتمع، وذلك خلال ختام النسخة التاسعة من مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة.

وقال مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: «تمكنا على مدار أربع أيام من قطع خطوة مهمة نحو سعينا لبناء مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة، من خلال المشاركة في تبادل المعلومات وآخر البحوث الطبية في مجال النشاط البدني والصحة العامة ومشاركة الأفكار وتبادل الآراء مع المجتمع الدولي، حول أهمية الرياضة والأساليب والنصائح الضرورية للوقاية من الأمراض».