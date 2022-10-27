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الإمارات

«نبني» و«فاليو جريد» يفوزان بــ«عروض الابتكار»

هدى الهاشمي لدى تكريمها الفائزين (تصوير: أشرف العمرة)
28 أكتوبر 2022 02:27

آمنة الكتبي (دبي)

كرم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وصندوق محمد بن راشد للابتكار، مبتكري مشروعين فازا بمبادرة عروض الابتكار من بين 300 مشروع تقدمت للمبادرة التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي. وفاز بجائزة «عروض الابتكار»، كل من محمد الشامسي عن ابتكاره منصة «نبني» الرقمية تتيح التواصل مع موفري خدمات البناء وإيجاد الحلول السريعة للمباني وتجديدها بناء على الموقع الجغرافي، ونوال محمودي عن ابتكارها «فاليو جريد» الهادف لتوظيف التكنولوجيا في عمليات اتخاذ القرار بالاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي والبيانات ومقارنتها وإتاحتها لمختلف الشركاء، حيث سيلتحق الفائزان بمسرعات صندوق محمد بن راشد للابتكار في الشركات الناشئة، الذي تم تصميمه لتعزيز وتطوير مهارات ريادة الأعمال، وتسهيل التواصل مع نخبة الخبراء، إضافة إلى تمويل مشروعاتهم من مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.
تهدف مبادرة عروض الابتكار إلى دعم المبتكرين في دولة الإمارات، وإتاحة الفرصة لهم لعرض ابتكاراتهم وأفكارهم أمام لجنة من الحكام والمتخصصين لتبنيها وتنفيذها وتطبيقها والاستفادة منها في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات وتطوير مستوى الأداء، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع.
وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء، أن مبادرة «عروض الابتكار» نجحت في استقطاب نخبة المبتكرين وأصحاب الأفكار والعقول، الذين قدموا للمبادرة أكثر من 300 مشروع مبتكر، تم تقييم 21 منها في المرحلة النهائية التي شهدت اختيار فائزين اثنين في المبادرة.
وقالت: إن تحفيز المبتكرين وتعزيز جهود تعميم ثقافة وممارسات الابتكار في مجتمع دولة الإمارات، بما يعزز مشاركة أفراد المجتمع في ابتكار الحلول والمشاركة في تطوير الخدمات، يمثل هدفاً أساسياً لمركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وإن مبادرة عروض الابتكار كشفت عن قيمة نوعية لأفكار أفراد المجتمع ومشاريعهم المبتكرة التي تسهم في تحسين وتسهيل حياة المجتمع.
من جهته، قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «يسعدنا أن نقدم الدعم لمبادرة فريدة ومؤثرة مثل مبادرة عروض الابتكار، حيث يمكن لرواد الأعمال طرح الحلول التي ابتكروها باستخدام تقنيات جديدة متميزة لإيجاد حلول للمشكلات العالمية الملحّة. وستتاح الفرصة لفائزين اثنين في هذه المسابقة للمشاركة في برنامج مسرّع الابتكار من صندوق محمد بن راشد للابتكار، لمساعدتهم في تحسين نماذج أعمالهم، وتعزيز قدرتهم على دخول السوق والوصول إلى المستثمرين. وإن شراكتنا مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي توضّح مدى التزامنا بتحقيق رؤية دولة الإمارات ودفع عجلة النمو والتميز والتنوع في البلاد».

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«نبني»
فاز محمد الشامسي بجائزة «عروض الابتكار» عن مشروع «نبني»، وهو عبارة عن وسيلة فعالة للربط بين المتعاملين ومقدمي الخدمة في منصة تتمتع بالشفافية والوضوح لفحص المباني وتجديدها، وتوفير الخدمات السريعة في حالات الطوارئ من خلال الاعتماد على المناطق الجغرافية التي تم طلب الخدمة منها، والوقت المطلوب لإنجازها، وتقدّم خدماتها مجاناً عند تقديم المشروع لأول مرة، كما يمكن لمقدمي الخدمة تقديم الأسعار على المشاريع.

«فاليو جريد»
فازت نوال محمودي بجائزة «عروض الابتكار» عن ابتكارها «فاليو جريد»، الذي يهدف إلى توظيف التكنولوجيا في أداء المهام اليومية، ومراجعة المستندات، ومقارنتها، وتحليلها، وتتمتع الأداة التكنولوجية المبتكرة بالقدرة على تحليل آلاف المستندات خلال دقائق قليلة، كما يمكنها استخراج البيانات الرئيسية ومقارنتها وتقديمها للمعنيين، وتمكينهم من اتخاذ القرارات السريعة بالاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي.

مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي
الإمارات
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صندوق محمد بن راشد للابتكار
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