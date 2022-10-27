تكريم الحفظة في «جائزة القرآن الكريم»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

كرّمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الفائزين في جائزة القرآن الكريم التي تطلقها الهيئة سنوياً ومنحتهم الجوائز والشهادات تقديراً لهذا الإنجاز ونيل شرف حفظ كتاب الله، وذلك خلال احتفال بمسرح فندق نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي حضره الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة، ومحمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة، والمدراء التنفيذيون، ومسؤولو الهيئة وأولياء أمور الطلاب وأسرهم. وتقدم الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصحاب السمو حكام الإمارات، على دعمهم الكبير للهيئة في كل مبادراتها ولمراكز تحفيظ القرآن والعناية بها وتوفير كل احتياجاتها، سيراً على نهج القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، الذي أطلق مراكز زايد لتحفيظ القرآن الكريم. وهنأ الدكتور الكعبي كل الفائزين في جائزة الهيئة للقرآن الكريم في دورتها الثانية عشرة 1444هـ -2022م ودعاهم للمحافظة على حفظ القرآن، كما شكر المنظمين والمشرفين على هذه الجائزة وكذلك مدراء المراكز والإداريين والإداريات والمحفظين والمحفظات والدارسين والدارسات، مؤكداً أن تنظيم هذه المسابقة سنوياً هي نتاج لجهود مقدرة.وشارك في هذه المسابقة الحفظة والحافظات الدارسين في مراكز تحفيظ القرآن الكريم وحلقات التحفيظ في مساجد في الدولة، ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وأصحاب الهمم من المؤسسات الإنسانية. وتضمن الاحتفال العديد من الفقرات الوطنية وعرضاً مصوراً لمراحل الجائزة منذ تاريخ انطلاقها، وفي الختام كرّم الدكتور محمد مطر الكعبي جميع الفائزين بالدروع والشهادات والمكافآت المالية التي رصدتها الجائزة للفائزين، كما قام الكعبي بإجراء حوار مع الحفاظ لكتاب الله عز وجل عن طرق تمكين الحفظ والمدة التي يمكن من خلالها ختم القرآن كاملاً.