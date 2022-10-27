نهيان بن مبارك: مشاريعنا تترجم رؤية القيادة للمستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة صندوق الوطن اجتماعه الدوري الثالث للعام 2022، برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وذلك بمقر وزارة التسامح والتعايش بأبوظبي أمس الأول. شملت أجندة الاجتماع عرض تقرير الإنجاز للربع الثالث 2022 للصندوق، والنظر في إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر لصندوق الوطن، واعتماد الشعار الجديد، والموقع الإلكتروني، واستعراض الخطط المستقبلية للصندوق خلال المرحلة المقبلة.

وافتتح معالي الشيخ نهيان مبارك الاجتماع باستعراض جملة من المستجدات على صعيد مجالات عمل الصندوق، وأثرها على أهداف الصندوق وتطلعاته المستقبلية، ودعا معاليه إلى التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل الصحة والتعليم، بحيث إن الجهد المبذول يراعي عدم تكرار أو تضارب أو ازدواجية مع عمل الجهات القائمة حالياً، مشدداً على أهمية التنسيق والتكامل مع تلك الجهات من خلال العمل المشترك، موجهاً بأهمية دور الشراكات مع المؤسسات المجتمعية لتحقيق أهداف الصندوق.

وأوضح معاليه أن مجالات عمل الصندوق الرئيسية التي تتمثل في توظيف المواطنين بالقطاع الخاص، ودعم وتعزيز الإبداع والابتكار لدى الشباب وطلاب الجامعات، وتعزيز قيم الهوية الوطنية، تتطلب جهوداً ضخمة، مؤكداً حرص الصندوق على أن تتسق كافة أعماله وخطواته مع الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تعمل دائماً لصالح الوطن ومستقبله ورفاهة أبنائه.

وثمن معاليه اهتمام كافة مجالس الأعمال في الدولة، بالتعاون مع الصندوق وترحيبها بتوظيف المواطنين، بعد أن يتم تأهيلهم وتدريبهم بشكل مناسب، مشيراً إلى أهمية الاحتفاء بالنماذج الناجحة التي تبناها الصندوق.

من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس إدارة صندوق الوطن المشاركون في الاجتماع بالجهود المثمرة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك، والتي كان لها أبلغ الأثر في تفعيل قدرات الصندوق.

وقدم ياسر القرقاوي عرضاً مفصلاً لأعضاء المجلس مصحوباً بالجداريات التي تم إعدادها لهذا الغرض، والتي تستعرض قصة نجاح وتطور صندوق الوطن ومجالات عمله بالحقائق والأرقام، والتي تغطي مجالات العمل الثلاثة والفئات المستهدفة الأربع، وأبدى الأعضاء ارتياحهم لما تم عرضه عليهم، مشيدين بالجهد المبذول في مختلف مجالات العمل والمبادرات التي استعرضها. كما قام القرقاوي بعرض الهوية المرئية الجديدة للصندوق، بما فيها الشعار والموقع الإلكتروني، وبعد مناقشة ذلك تم اعتماد الشعار والموقع من الأعضاء بالإجماع.