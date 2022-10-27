السبت 29 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

نهيان بن مبارك: مشاريعنا تترجم رؤية القيادة للمستقبل

نهيان بن مبارك خلال ترؤسه الاجتماع بحضور الأعضاء (من المصدر)
28 أكتوبر 2022 02:27

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
النجمة بطل «السوبر الإماراتي البحريني» لليد

عقد مجلس إدارة صندوق الوطن اجتماعه الدوري الثالث للعام 2022، برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وذلك بمقر وزارة التسامح والتعايش بأبوظبي أمس الأول. شملت أجندة الاجتماع عرض تقرير الإنجاز للربع الثالث 2022 للصندوق، والنظر في إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر لصندوق الوطن، واعتماد الشعار الجديد، والموقع الإلكتروني، واستعراض الخطط المستقبلية للصندوق خلال المرحلة المقبلة.
وافتتح معالي الشيخ نهيان مبارك الاجتماع باستعراض جملة من المستجدات على صعيد مجالات عمل الصندوق، وأثرها على أهداف الصندوق وتطلعاته المستقبلية، ودعا معاليه إلى التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل الصحة والتعليم، بحيث إن الجهد المبذول يراعي عدم تكرار أو تضارب أو ازدواجية مع عمل الجهات القائمة حالياً، مشدداً على أهمية التنسيق والتكامل مع تلك الجهات من خلال العمل المشترك، موجهاً بأهمية دور الشراكات مع المؤسسات المجتمعية لتحقيق أهداف الصندوق.
وأوضح معاليه أن مجالات عمل الصندوق الرئيسية التي تتمثل في توظيف المواطنين بالقطاع الخاص، ودعم وتعزيز الإبداع والابتكار لدى الشباب وطلاب الجامعات، وتعزيز قيم الهوية الوطنية، تتطلب جهوداً ضخمة، مؤكداً حرص الصندوق على أن تتسق كافة أعماله وخطواته مع الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تعمل دائماً لصالح الوطن ومستقبله ورفاهة أبنائه.
وثمن معاليه اهتمام كافة مجالس الأعمال في الدولة، بالتعاون مع الصندوق وترحيبها بتوظيف المواطنين، بعد أن يتم تأهيلهم وتدريبهم بشكل مناسب، مشيراً إلى أهمية الاحتفاء بالنماذج الناجحة التي تبناها الصندوق.
من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس إدارة صندوق الوطن المشاركون في الاجتماع بالجهود المثمرة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك، والتي كان لها أبلغ الأثر في تفعيل قدرات الصندوق.
وقدم ياسر القرقاوي عرضاً مفصلاً لأعضاء المجلس مصحوباً بالجداريات التي تم إعدادها لهذا الغرض، والتي تستعرض قصة نجاح وتطور صندوق الوطن ومجالات عمله بالحقائق والأرقام، والتي تغطي مجالات العمل الثلاثة والفئات المستهدفة الأربع، وأبدى الأعضاء ارتياحهم لما تم عرضه عليهم، مشيدين بالجهد المبذول في مختلف مجالات العمل والمبادرات التي استعرضها. كما قام القرقاوي بعرض الهوية المرئية الجديدة للصندوق، بما فيها الشعار والموقع الإلكتروني، وبعد مناقشة ذلك تم اعتماد الشعار والموقع من الأعضاء بالإجماع.

نهيان بن مبارك
الإمارات
صندوق الوطن
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في انفجار صهريج للوقود شرقي بغداد
اليوم 23:09
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
عربي ودولي
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
اليوم 23:05
الشارقة والوحدة.. ذكريات «النهائي الأغلى»
الرياضي
الشارقة والوحدة.. ذكريات «النهائي الأغلى»
اليوم 23:00
الاتحاد الأوروبي يحذر من الإجراءات التي تهدد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يحذر من الإجراءات التي تهدد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
اليوم 22:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©