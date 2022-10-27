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خليفة بن طحنون يستقبل مستشار النمسا في واحة الكرامة

خليفة بن طحنون يستقبل مستشار النمسا في واحة الكرامة (وام)
28 أكتوبر 2022 02:26

أبوظبي (وام)

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استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، أمس، في واحة الكرامة، المستشار معالي كارل نيهامر، مستشار جمهورية النمسا الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.
ولدى وصوله إلى واحة الكرامة، استعرض مستشار النمسا مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.
وتجول في مختلف أجنحة الواحة، مستمعاً إلى شرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة. وفي ختام الجولة، قام المستشار النمساوي بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.
يشار إلى أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن، وحماية مكتسباته ومنجزاته.

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