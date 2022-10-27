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الظاهري يزور معرض الدفاع «ساها إكسبو 2022» التركي

مطر الظاهري خلال اللقاء (وام)
28 أكتوبر 2022 02:26

إسطنبول (وام)

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ترأس مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وفداً من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة لحضور افتتاح معرض «ساها إكسبو 2022» للدفاع والطيران الذي انطلقت فعالياته في إسطنبول بتركيا بمشاركة ما يزيد عن 750 شركة محلية و250 أجنبية، من 57 دولة، ويستمر المعرض حتى اليوم ويهدف إلى جذب 30 ألف زائر من أصحاب الاختصاص في القطاع.
والتقى مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع على هامش المعرض الدكتور إسماعيل دمير رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، وجرى بحث علاقات التعاون وسبل تعزيزها خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية، وتبادل وجهات النظر في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى محسن دبري نائب وزير الدفاع التركي، وجرى خلال اللقاء - الذي حضره عدد من كبار الضباط - استعراض أوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة إلى بحث آفاق التعاون في مجال الصناعات العسكرية. وأكد الظاهري عمق العلاقة التاريخية بين البلدين لاسيما في المجال الدفاعي والأمني وأهمية تعزيز أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية المتميزة القائمة بين دولة الإمارات وتركيا وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح الوطنية للبلدين الصديقين.
بعدها قام الظاهري بجولة في المعرض شملت عدداً من أجنحة الدول ومنصات عرض الشركات التركية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، اطلع خلالها على أحدث الأسلحة والمعدات وغيرها، وآخر ما توصلت إليه تقنيات الصناعات في قطاع الدفاع والطيران.

الإمارات
تركيا
مطر الظاهري
وزارة الدفاع
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