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الإمارات

افتتاح ملعب جديد في السمحة

تعزيز المبادرات الهادفة إلى إسعاد السكان (من المصدر)
28 أكتوبر 2022 02:26

أبوظبي (الاتحاد)

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افتتحت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ملعباً جديداً في مدينة السمحة، وذلك ضمن إطار تعزيز المبادرات المشتركة بين مكونات المجتمع، والهادفة إلى إسعاد السكان وتوفير المرافق الرياضية والترفيهية التي من شأنها خدمة المجتمع وإتاحة الخيارات الترفيهية والرياضية المتعددة.
ويأتي افتتاح هذا المرفق الرياضي تأكيداً على أهمية التعاون بين جميع قطاعات ومكونات المجتمع لدعم المبادرات والمشاريع، التي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة من خلال منظومة ترفيهية ورياضية تلبي احتياجات السكان، وتعزز قيم المسؤولية المجتمعية والمساهمة في التنمية المستدامة الشاملة في أبوظبي.
وكانت بلدية مدينة أبوظبي وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم قد وقعتا سابقاً اتفاقية تستهدف بناء ملعب متكامل في غرب مدينة السمحة، حيث اكتملت مؤخراً جميع الأعمال الإنشائية والخدمية للملعب وأصبح جاهزاً لاستقبال الزوار.
من جانبها، أعربت بلدية مدينة أبوظبي عن شكرها وتقديرها لحرص شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تنفيذ مبادرتها المجتمعية القيمة، وسعيها للمشاركة بفعالية في تحسين جودة حياة السكان وتعزيز قيم التنمية المستدامة والشاملة في أبوظبي.

السمحة
أبوظبي
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بلدية أبوظبي
شركة الإمارات العالمية للألمنيوم
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