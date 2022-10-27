«التنمية الأسرية» تطلق ورش التأهيل الرقمي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية مجموعة من الورش والفعاليات الخاصة بكبار المواطنين، ضمن خدمة التأهيل الرقمي لكبار المواطنين، لتوفير فرص مناسبة لفئة كبار المواطنين في أنحاء إمارة أبوظبي كافة.

تأتي الورش بهدف التأهيل المعرفي والرقمي لتمكين كبار المواطنين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتصفح الإنترنت، والتعامل مع الأنظمة الرقمية لمواكبة المجتمع والأجيال القادمة كوسيلة لمساعدتهم في التواصل مع الأسرة والأصدقاء، ومواكبة المجتمع والجيل الجديد، بالإضافة إلى تسهيل وصولهم وحصولهم على الخدمات المتوافرة، سواءً الاجتماعية أو الاقتصادية وغيرها، بطريقة سهلة وميسرة وزيادة الفرص المتاحة.

وأشارت موزة علي المزروعي اختصاصي رعاية اجتماعية، إلى أن الخدمة تنفذ بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وتركز على بناء قدرات كبار المواطنين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية لمواكبة التطورات والاندماج المجتمعي، واستثمار طاقاتهم في المشاركات المجتمعية وغيرها من المشاركات التي تخدم الفرد والوطن، بالإضافة إلى تعزيز فرص التواصل بين كبار المواطنين وأفراد الأسرة والمجتمع.

وأضافت: خدمة التأهيل الرقمي لكبار المواطنين تتضمن عدداً من الورش المقسمة إلى مستويين، يتضمن المستوى الأول أساسيات استخدام البرامج الرقمية، أما المستوى الثاني فيتضمن عدداً من برامج الحاسب الآلي، ويتم تنفيذ الخدمة من قبل منفذين داخليين من مؤسسة التنمية الأسرية ومتطوعين، واستفاد من الخدمة ما يزيد على 420 فرداً من كبار المواطنين.

واستهدفت خدمة التأهيل الرقمي كبار المواطنين (60 عاماً فما فوق) ذكوراً وإناثاً، والمقبلين على مرحلة التقاعد (50 عاماً فما فوق)، وتضمنت عدداً من الورش منها، عالم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي-استخدام برنامج (word)، وركزت على أساسيات عالم الإنترنت ومصطلحاتها، وطريقة الاتصال بالإنترنت واستخدام صفحاته، وكيفية توصيل (الواي فاي)، والتعريف بمواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية إنشاء البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى كيفية استخدام محركات البحث.