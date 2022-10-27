«المعاشات» تضيف خاصية الختم الرقمي

أبوظبي (وام)

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تحديثاً على خدمة إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، بإضافة الختم الرقمي (eSeal) إلى شهادة المعاش التقاعدي، وهي الشهادة التي تصل استباقياً وبشكل شهري إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمتقاعدين والمستحقين المسجلين لدى الهيئة. وأوضحت الهيئة أن الختم الرقمي على الشهادة تتمثل أهميته في أن الشهادة التي يتم إصدارها إلى المتقاعدين والمستحقين وتقدم لمن يهمه الأمر، لم تعد هناك حاجة إلى التحقق من صحتها من قبل الهيئة، وأصبح ذلك متاحاً من خلال أيقونة التحقق من المستندات على موقع الهوية الرقمية.