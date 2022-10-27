الفجيرة تستعد لاستضافة «بيئة المدن» نوفمبر المقبل

الفجيرة (الاتحاد)

تستضيف إمارة الفجيرة لأول مرة النسخة الحادية عشر من المؤتمر العالمي «بيئة المدن» 2022 تحت شعار (تطبيقات المدن الذكية المستدامة والمرنة)، برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة، خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للحدث برئاسة وحضور المهندس محمد سيف الأفخم رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، والمهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عضو اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، وعدد من الشركاء الداعمين للحدث ووسائل الإعلام المحلية للإعلان عن تفاصيل الاستضافة.

وأوضح المهندس الأفخم بأن المؤتمر يركز على 6 أهداف رئيسية تتمثل في التعرّف على التشريعات العالمية للمدن الذكية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال والاطّلاع على أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والمحلية للمدن الذكية، وكذلك التعرّف على أنظمة الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية الهامة كالطاقة المتجدّدة والنقل المستدام والتفاعل مع أنظمة إدارة المعلومات للتنبؤ بالتحديات المستقبلية، بالإضافة إلى استشراف مستقبل المدن الذكية.

وذكر أنه تم اختيار 15 محوراً لتغطية كافة الموضوعات ذات الصلة بالمدن الذكية من أبرزها التحوّل الذكي للمدن والتقنيات الذكية لتعزيز استدامة المدن وعمليات صنع القرار المتعلقة بالنمو الأخضر، إلى جانب التركيز على دور الشباب والابتكار في مواجهة تحديات الاستدامة ودور المرأة في الاستدامة والمحافظة على التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الاقتصاد الأزرق ليعطي بذلك المزيد من التفرد لهذا الحدث الهام.

ومن جانبه، قال المهندس علي قاسم: نستعد اليوم عبر منظومة متكاملة من التعاون والتنسيق والعمل المشترك لاستضافة المؤتمر العالمي (بيئة المدن) 2022 للمساهمة في تعزيز تنافسية إمارة الفجيرة والتأكيد على ريادتها على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن الدورة الحادية عشر من المؤتمر تكتسب أهمية خاصة تؤكد على ريادة دولة الإمارات التي تحظى بتقدير العالم لجهودها في هذا المجال.

ومن جانبه، أشار خالد محمد بدري العوضي مدير مركز البيئة للمدن العربية الشريك المنظم وعضو اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر في كلمته، بأن المؤتمر يشكّل إضافة هامة في التعاون البيئي العربي والعالمي من موقع فريد ومن إمارة الفجيرة.