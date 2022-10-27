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الإمارات

سمية البلوشي.. أول إماراتية تحصد الزمالة الأكاديمية الأميركية للتمريض

سمية البلوشي
28 أكتوبر 2022 02:28

دبي (الاتحاد)

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حصلت الدكتورة سمية البلوشي على زمالة الأكاديمية الأميركية للتمريض، كأول إماراتية تحصد هذا الإنجاز وفق ما أعلنته الأكاديمية‏ مؤخراً، لتضيف إلى سجل الدولة إنجازاً نوعياً آخر، يترجم جهود مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تعزيز وتمكين كوادرها الوظيفية في مختلف المنشآت الصحية التابعة لها.ويأتي هذا الاستحقاق نظير الإنجازات التي حققتها البلوشي في مجال تطوير مهنة التمريض، من خلال تبني أحدث الاستراتيجيات والبرامج وأفضل الممارسات التمريضية العالمية المبنية على الأبحاث، بالإضافة إلى جهودها في توطين مهنة التمريض في الدولة.
وأعربت الدكتورة سمية البلوشي، مدير إدارة التمريض في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون التمريض والقبالة، عن فخرها بهذا الإنجاز النوعي الذي يؤكد مكانة وقدرات الكفاءات الوطنية، ويترجم جهود الدولة في دعم وتمكين الكوادر البشرية الوطنية في مختلف القطاعات وشتى المجالات، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يتطلب بذل مزيد من الجهود والعمل لتكريس الريادة في قطاع الرعاية الصحية.
وتعتبر الزمالة الأكاديمية للتمريض أعلى زمالة عالمية في مجال إدارة وممارسة مهنة التمريض على مستوى العالم، حيث تمنحها الأكاديمية للكوادر المتميزة التي أحدثت تأثيراً ملموساً انعكس على مهنة التمريض وكوادره العاملة وبالتالي قطاع الرعاية الصحية عموماً.
وتعد الأكاديمية الأميركية، إحدى المؤسسات الرائدة بتطوير مهنة التمريض في العالم، وتضم في قائمة أعضائها رؤساء جامعات ومديرين عامين وباحثين أكاديميين، ممن يتم انتخابهم بناء على تميز سيرتهم الذاتية بتطوير التعليم ومهنة التمريض، وبترشيح من أعضاء الأكاديمية.

سمية البلوشي
الإمارات
التمريض
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
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