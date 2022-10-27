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الإمارات

«الطاقة والبنية التحتية» تنظم مجلس المتعاملين

«الطاقة والبنية التحتية» تنظم مجلس المتعاملين
28 أكتوبر 2022 02:26

دبي (وام)

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نظمت إدارة مراكز سعادة المتعاملين في وزارة الطاقة والبنية التحتية، «مجلس المتعاملين» وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير خدماتها بما يفوق تطلعات المتعاملين ويحقق سعادتهم و تم خلال المجلس بحث تطوير باقة الخدمة الاستباقية «مبروك ما دبرت» بما يتواءم مع تطلعات القيادة الرشيدة والمتعاملين ومع استراتيجية الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة ووعد الحكومة.
ترأست «مجلس المتعاملين» المهندسة نادية مسلم النقبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة بحضور مجلس شباب الفجيرة ووزارة العدل ممثلة بـ«محكمة الفجيرة» ومجموعة من المتعاملين المستفيدين من البرامج الإسكانية.
تم خلال المجلس تبادل الآراء والتعرف إلى ملاحظات المتعاملين وتقييمها وإمكانية المتاح منها للتطبيق بما يسهم في تطوير خدمات الوزارة والوقوف على آلية تطوير الخدمة الاستباقية «مبروك ما دبرت».

الإمارات
وزارة الطاقة والبنية التحتية
مراكز سعادة المتعاملين
سعادة المتعاملين
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