«الآيزو» لـ «السلامة الغذائية»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على اعتماد المعيار الدولي لشهادتي الآيزو (37301:2021 ISO) لإدارة الامتثال الذي يوفر إرشادات لأنظمة إدارة الامتثال الفعالة للقوانين والتشريعات، والآيزو (22316:2017 ISO) للمرونة المؤسسية الذي يوفر إرشادات تساهم في قدرة المؤسسة على الاستيعاب والتكيف في بيئة متغيرة.

ويمثل حصول الهيئة على اعتماد المعيار الدولي لشهادتي الآيزو الأخيرتين إنجازاً مهماً، حيث يبلغ إجمالي عدد المواصفات العالمية التي حصلت عليها الهيئة 13 مواصفة عالمية.

ويساعد تطبيق نظام إدارة الامتثال في تطوير ونشر ثقافة إيجابية داخل الهيئة لضمان الامتثال للقوانين والمعايير واللوائح المحلية والدولية وتقليل المخاطر الناتجة عن حدوث أي خرق للقوانين واللوائح، مع زيادة ثقة المتعاملين وأصحاب العلاقة في أعمال وأنشطة الهيئة، وتأكيد امتلاكها لنظام فعال لمواجهة أي مخالفات للقوانين والتشريعات.

ويختص معيار المرونة المؤسسية برفع قدرة الهيئة على الاستيعاب والتكيف في بيئة متغيرة بنجاح وتمكين المؤسسة أن تكون أكثر مرونة في توقع التحديات التي قد تواجهها والفرص الناجمة عن التغيرات المفاجئة أو التدريجية في هيكلها الداخلي والخارجي.