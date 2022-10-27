6 نوفمبر موعد جلسة «إمسات» لطلبة الـ12

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الجلسة المقبلة من اختبار الإمارات القياسي للعام الدراسي 2022-2023، ضمن فئة «إنجاز» لطلبة الثاني عشر، ستعقد في السادس من نوفمبر.

ويؤدي الطلبة الاختبار في ثلاث مواد هي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات.

وخصصت الوزارة 56 مركزاً للطلبة المتقدّمين للاختبار في مختلف مناطق الدولة، وعلى كل طالب التسجيل لجلسة الاختبار في المركز التابع للإمارة التي يقيم فيها.

ويعدّ الاختبار إلزامياً لست فئات من طلبة الثاني عشر هي الطلبة الإماراتيين والطلبة المقيمين في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، والطلبة الراغبين في إكمال دراستهم في إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة في الدولة، والطلبة الإماراتيين المتقدّمين للابتعاث خارج الدولة، والطلبة الإماراتيين وغير الإماراتيين الدارسين في مراكز التعليم المستمر الحكومية وطلبة المنازل، بالإضافة إلى طلبة الخدمة الوطنية والمتقدّمين إلى الكليات العسكرية.

من جهة ثانية، نظمت وزارة التربية والتعليم «ملتقى الممارسات التعليمية الرائدة» في دورته الثانية، والذي يقام هذا العام تحت شعار «الابتكار وريادة الأعمال في مجال التعليم»، بحضور الدكتور محمد المعلا وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية، وعدد من مسؤولي الوزارة ومشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص من داخل الدولة وخارجها.

ويهدف الملتقى الذي شهد حضور أكثر من 100 مؤسسة تعليمية، لنشر المفاهيم الابداعية والحلول الابتكارية المتميزة والمواكبة للمستقبل، وتشارك الرؤى والأفكار، وتبادل الخبرات والتجارب، لاسيما في المجالات التي تشكل أهم ركائز خطط الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية والمستقبلية، لتحقيق اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة.

وناقش المشاركون في الملتقى الذي استضافه مركز المؤتمرات بجامعة زايد في أبوظبي العديد من المحاور المتمثلة في الابتكار وريادة الأعمال في مجال التعليم العام والعالي، بالإضافة إلى عرض التجارب الملهمة، والتي تأتي مواكبة لرؤية وإستراتيجية دولة الإمارات لتطوير قطاع التعليم.