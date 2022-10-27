السبت 29 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

فتح باب التسجيل في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم

فتح باب التسجيل في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم
28 أكتوبر 2022 02:26

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
النجمة بطل «السوبر الإماراتي البحريني» لليد

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اكتمال استعداداتها لبدء التسجيل في الدورة الثالثة والعشرين لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم 1444 - 2022 من خلال التقديم لدى مراكز التحفيظ المعتمدة بالدولة، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء الأول من نوفمبر المقبل وينتهي تلقي طلبات الترشيح 15 ديسمبر القادم، وذلك وفقاً للشروط وفروع المسابقة التي تم الإعلان عنها.
وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة - بهذه المناسبة - إن مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم تعتبر واحدة من إحدى أهم الفروع الرئيسية للمسابقات القرآنية التي تنظمها جائزة دبي للقرآن الكريم على مدار العام، خاصة وأنها جاءت بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم تقديراً لحفظة كتاب الله من المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات.. مشيراً إلى أن المسابقة تعتبر إضافة حقيقية إلى مكرمات سموها السخية في مجال رعاية حفظة كتاب الله ورعايتهم وتشجيعهم وتحفيزهم على تجويده وحسن تلاوته والعمل بأحكامه.

دبي
الإمارات
مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم
مسابقة الشيخة هند للقرآن الكريم
مسابقة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم
جائزة دبي الدولية للقرآن
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في انفجار صهريج للوقود شرقي بغداد
اليوم 23:09
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
عربي ودولي
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
اليوم 23:05
الشارقة والوحدة.. ذكريات «النهائي الأغلى»
الرياضي
الشارقة والوحدة.. ذكريات «النهائي الأغلى»
اليوم 23:00
الاتحاد الأوروبي يحذر من الإجراءات التي تهدد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يحذر من الإجراءات التي تهدد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
اليوم 22:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©