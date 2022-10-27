فتح باب التسجيل في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم

دبي (وام)

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اكتمال استعداداتها لبدء التسجيل في الدورة الثالثة والعشرين لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم 1444 - 2022 من خلال التقديم لدى مراكز التحفيظ المعتمدة بالدولة، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء الأول من نوفمبر المقبل وينتهي تلقي طلبات الترشيح 15 ديسمبر القادم، وذلك وفقاً للشروط وفروع المسابقة التي تم الإعلان عنها.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة - بهذه المناسبة - إن مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم تعتبر واحدة من إحدى أهم الفروع الرئيسية للمسابقات القرآنية التي تنظمها جائزة دبي للقرآن الكريم على مدار العام، خاصة وأنها جاءت بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم تقديراً لحفظة كتاب الله من المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات.. مشيراً إلى أن المسابقة تعتبر إضافة حقيقية إلى مكرمات سموها السخية في مجال رعاية حفظة كتاب الله ورعايتهم وتشجيعهم وتحفيزهم على تجويده وحسن تلاوته والعمل بأحكامه.