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500 مبرمج ومبرمجة يجتازون اختبارات التقييم

500 مبرمج ومبرمجة يجتازون اختبارات التقييم
28 أكتوبر 2022 02:27

دبي (الاتحاد)

نجح أكثر من 500 مبرمج ومبرمجة من الكوادر الوطنية الموهوبة في اختبارات التقييم للترشح للعمل مع كبرى الشركات الرائدة في دولة الإمارات، والتي تم إجراؤها في إطار مذكرة التفاهم بين مقر المبرمجين إحدى مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين، وبنك الإمارات دبي الوطني بهدف تعزيز مهارات نخبة من المبرمجين وتأهيلهم لأداء دور ريادي في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والمشاركة بفاعلية في بناء اقتصاد رقمي مستدام.
وتهدف مذكرة التفاهم التي تأتي في إطار «برنامج المواهب الرقمية الوطنية» إلى تدريب وتأهيل أكبر عدد من المبرمجين وصقل مهاراتهم الرقمية وإعدادهم للمستقبل على مدار السنوات الأربع المقبلة وتأهيلهم لشغل مناصب تقنية وتكنولوجية والمشاركة الفاعلة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات من خلال توظيف التكنولوجية الحديثة وحلول البرمجة وذلك ضمن جهود دعم الاستراتيجيات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي التي تنفذها حكومة دولة الإمارات لتسريع عمليات التحول الرقمي في مختلف القطاعات والمجالات الحيوية.

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وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى تمكين القدرات والمواهب الرقمية الشابة وتزويدها بالمعارف والخبرات اللازمة لتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والبرمجيات وتوظيفها في بناء اقتصاد رقمي مستقبلي يسهم في تحسين حياة الناس. وقال معاليه إن إتاحة الفرصة أمام الموهوبين والمبرمجين لصقل مهاراتهم الرقمية والبرمجية ومساعدتهم على اكتساب المعرفة العملية من الخبراء والمختصين ورواد التقنية العالميين من خلال العمل مع الشركات الرائدة يسهم في تعزيز مهاراتهم المستقبلية في القطاع الرقمي ويمكنهم من المشاركة بفاعلية من خلال طاقاتهم الواعدة لأداء دور ريادي في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والمساهمة في دعم القطاعات الحيوية للاقتصاد الرقمي الوطني.
وقال عبد الله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تأكيداً على التزامنا ببرنامج «المواهب الرقمية الوطنية» الذي أطلقناه مؤخراً، يسعدنا العمل مع مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومع مقر المبرمجين لتقديم كل دعم ممكن للمبرمجين من الكوادر الوطنية الشابة الطموحة خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال، وبصفتنا بنكاً محلياً رائداً، فإننا ندرك يقيناً أهمية تنمية مواهب الكوادر الوطنية المتميزة في المجال الرقمي وتمكينها».

المبرمج الإماراتي
الإمارات
مبادرة المبرمج الإماراتي
البرمجة
البرنامج الوطني للمبرمجين
عمر سلطان العلماء
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