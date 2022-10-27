السبت 29 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

وفاة و5 إصابات في حادث مروري بدبي

الشاحنة عقب الحادث (من المصدر)
28 أكتوبر 2022 02:27

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
النجمة بطل «السوبر الإماراتي البحريني» لليد

ناشد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السائقين، الحرص على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور لوقاية أنفسهم ومستخدمي الطريق من الحوادث المرورية، لافتاً إلى أن مخالفة «عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية»، تُعد أحد أبرز أسباب الحوادث المرورية على الطرق، وقد تنتج عنها خسائر بشرية ومادية.
وأوضح أن مخالفة عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية، تُعد من المخالفات التي تعكس قدراً من التهور وعدم الالتزام، وتسفر عادة عن وقوع حوادث، لافتاً إلى أنها أسفرت صباح أمس، عن وقوع حادث سير بليغ بين شاحنتين و4 مركبات، في شارع الشيخ محمد بن زايد، بعد جسر الراشدية، بالاتجاه إلى أبوظبي، نتج عنه وفاة شخص، وإصابة 5 آخرين بإصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة، مضيفاً أن الحادث وقع حينما توقفت الحركة في الشارع بسبب وقوع حادث بسيط بين شاحنة وعدد من المركبات، وبسبب عدم ترك المسافة الكافية للشاحنة القادمة من الخلف، اصطدمت بحافلة كانت واقفة أمامه، ثم واصلت سيرها واصطدمت بشاحنة محملة بالإسمنت والطابوق، الأمر الذي تسبب في حدوث اختناقات مرورية في الشارع، وامتدت إلى شوارع أخرى.
وكشفت الإحصاءات الخاصة بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن إجمالي الحوادث التي وقعت بسبب مخالفة «عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات»، منذ بداية العام حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بلغت 538 حادثاً مرورياً، نتج عنها وفاة 10 أشخاص، وإصابة 367 شخصاً بإصابات متفاوتة. ولفت اللواء سيف المزروعي، إلى أن قانون السير والمرور الاتحادي واللائحة التنفيذية له، ينصان على مخالفة السائقين المخالفين بعدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية، بغرامة 400 درهم، و4 نقاط مرورية على قائد المركبة.

دبي
الإمارات
حادث مروري
شرطة دبي
الحوادث المرورية
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في انفجار صهريج للوقود شرقي بغداد
اليوم 23:09
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
عربي ودولي
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
اليوم 23:05
الشارقة والوحدة.. ذكريات «النهائي الأغلى»
الرياضي
الشارقة والوحدة.. ذكريات «النهائي الأغلى»
اليوم 23:00
الاتحاد الأوروبي يحذر من الإجراءات التي تهدد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يحذر من الإجراءات التي تهدد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
اليوم 22:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©