«البورد الإماراتي» في ورشة عمل بدبي

دبي (الاتحاد)

نظم المعهد الوطني للتخصّصات الصحية، مؤخراً، ورشة عمل تعريفية مكثفة بدعوة من هيئة الصحة بدبي، موجهة للقطاع الصحي الخاص في دبي، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية «البورد الإماراتي»، ومناقشة متطلبات ومعايير البرنامج والمخرجات المتوقعة في إعداد وتطوير قوى عاملة صحية عالية الكفاءة.

وأكّد الدكتور محمد الحوقاني، الأمين العام للمعهد الوطني للتخصّصات الصحية خلال العرض التوضيحي على أهمية الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي التخصّصي وضرورة الالتزام بمتطلّبات البورد الإماراتي، للارتقاء بالخدمات المُقدّمة من المستشفيات والمراكز الصحية في الإمارات.