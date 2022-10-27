السبت 29 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة أبوظبي تنفذ «تحديد هوية الضحايا»

جانب من الدورة التخصصية (من المصدر)
28 أكتوبر 2022 02:26

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
النجمة بطل «السوبر الإماراتي البحريني» لليد

نفذت شرطة أبوظبي دورة تدريبية تخصصية لمدة 3 أيام للأطباء الشرعيين والجنائيين حول تحديد هوية ضحايا الكوارث بمشاركة 10 متدربين من الجهات الشرطية والقضائية على مستوى الدولة.
وأوضح العقيد أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية أن دورات تحديد هوية ضحايا الكوارث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات في مجال إدارة الأزمات والكوارث وفق أفضل المعايير العالمية ورفع مستوى الجاهزية في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة.
وذكر أن المشاركين تعرفوا على الإجراءات الفنية والمعتمدة عالميا من قبل المنظمة الشرطية الجنائية الدولية «الإنتربول» في التعرف على ضحايا الكوارث مجهولي الهوية ومراحل المنظومة، والاستمارات المستخدمة، وأساليب الاستعراف والأنظمة المستخدمة للتعرف على الجثث مجهولة الهوية واشتملت على تنفيذ تمارين لتطبيق مفاهيم المنظومة بشكل عام والتطرق لمرحلة ما بعد الوفاة.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في انفجار صهريج للوقود شرقي بغداد
اليوم 23:09
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
عربي ودولي
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
اليوم 23:05
الشارقة والوحدة.. ذكريات «النهائي الأغلى»
الرياضي
الشارقة والوحدة.. ذكريات «النهائي الأغلى»
اليوم 23:00
الاتحاد الأوروبي يحذر من الإجراءات التي تهدد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يحذر من الإجراءات التي تهدد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
اليوم 22:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©