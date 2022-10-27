شرطة أبوظبي تنفذ «تحديد هوية الضحايا»

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت شرطة أبوظبي دورة تدريبية تخصصية لمدة 3 أيام للأطباء الشرعيين والجنائيين حول تحديد هوية ضحايا الكوارث بمشاركة 10 متدربين من الجهات الشرطية والقضائية على مستوى الدولة.

وأوضح العقيد أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية أن دورات تحديد هوية ضحايا الكوارث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات في مجال إدارة الأزمات والكوارث وفق أفضل المعايير العالمية ورفع مستوى الجاهزية في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

وذكر أن المشاركين تعرفوا على الإجراءات الفنية والمعتمدة عالميا من قبل المنظمة الشرطية الجنائية الدولية «الإنتربول» في التعرف على ضحايا الكوارث مجهولي الهوية ومراحل المنظومة، والاستمارات المستخدمة، وأساليب الاستعراف والأنظمة المستخدمة للتعرف على الجثث مجهولة الهوية واشتملت على تنفيذ تمارين لتطبيق مفاهيم المنظومة بشكل عام والتطرق لمرحلة ما بعد الوفاة.