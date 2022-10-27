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«السلامة الغذائية» تغلق بقالة «وردة المواردي»

البقالة التي جرى إغلاقها (من المصدر)
28 أكتوبر 2022 02:27

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق بقالة «وردة المواردي» في شارع الظفرة بأبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-1031449، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة. وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية، ما يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك، حيث تكررت بنود عالية الخطورة تؤثر على سلامة المواد الغذائية دون اتخاذ المنشأة إجراءات تصحيحية لوقف آثار هذه المخالفات، ورغم تعاقب التفتيش على المنشأة لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء.
شملت المخالفات ممارسة لنشاط بقالة وكافتيريا دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أو توفير الاشتراطات الصحية المطلوبة، عدم مطابقة اشتراطات مشروع بقالة (الجدران، الأرفف والأرضيات) عدم توفير منطقة غسيل مغسلة ايدي مطابقة، إذابة الأغذية المجمدة في درجة حرارة غير ملائمة مما يؤدى إلى فسادها، تكديس كميات كبيرة من المواد الغذائية دون تطبيق الاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المواد الغذائية المخزنة مما يعرض الموقع لانتشار الحشرات والقوارض بسبب عدم القدرة على التنظيف والمكافحة بشكل مستمر.
وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى يتم تصحيح الأوضاع المخالفة واستيفاء المنشأة لجميع المتطلبات اللازمة لضمان صحة وسلامة الغذاء.
وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

أبوظبي
الإمارات
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
السلامة الغذائية
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