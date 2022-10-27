تخريج الدفعة الثانية لبرنامج «مُجيب»

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، تخريج الدفعة الثانية لبرنامج التميز والريادة «مُجيب»، الهادف إلى تأهيل وتمكين رأس المال البشري لقطاع التميز والريادة لمواجهة تحديات المستقبل، عبر تنسيبهم لبرامج تدريبية لتعزيز المهارات والقدرات التي تمكنهم من تقليد مناصب أعلى.

وهنأ اللواء عبد القدوس العبيدلي، الخريجين البالغ عددهم 40 مُنتسباً ومُنتسبة من شرطة دبي، ممن التحقوا في 16 ورشة عمل مُتخصصة في مختلف المجالات المعرفية، والعلوم الشرطية، وبرامج القيادات الشرطية، مُثنياً على تجاوزهم لحصيلة الدورات التدريبية والبرامج المُعدة خصيصاً لبرنامج مُجيب.