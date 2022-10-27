المري يترأس اجتماع «تأمين الأحداث الدولية»

دبي (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع مجلس تأمين الأحداث الدولية على مستوى الدولة، في نادي ضباط الشرطة، بحضور محسن علي النسي، الوكيل المساعد لشؤون التفتيش بالإنابة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، واللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، واللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، واللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، واللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، وبقية أعضاء اللجنة من الشركاء وهم وزارة الداخلية، والقيادات الشرطية على مستوى الدولة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.