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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
27 أكتوبر 2022 19:42

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

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ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:11والمد الثاني عند الساعة 03:39 والجزر الأول عند الساعة 07:50 والجزر الثاني عند الساعة 21:11.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:36 والمد الثاني عند الساعة 00:22 والجزر الأول عند الساعة 17:16 و الجزرالثاني عند الساعة 06:06.

المصدر: وام
الإمارات
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