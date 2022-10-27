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محمد بن راشد يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات الدولتين بخمسين عاماً من العلاقات الاستثنائية

محمد بن راشد يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات الدولتين بخمسين عاماً من العلاقات الاستثنائية
27 أكتوبر 2022 18:11

 التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الخميس، مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات الدولتين بخمسين عاماً من العلاقات الاستثنائية.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «التقيت اليوم أخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات الدولتين بخمسين عاماً من العلاقات الاستثنائية … نقلت له ولشعب مصر الحبيب تحيات إخوتهم شعب الإمارات .. وتمنياتهم بدوام الازدهار والاستقرار لمصر وشعبها وقيادتها».

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وأضاف سموه: «شعب مصر شعب وفيْ .. وقيادتها قيادة أصيلة.. طوال خمسين عاماً كانوا معنا منذ بداية تأسيس دولتنا .. كانت وستبقى مصر هي السند والذخر والظهر والأخ الذي لا نستغني عنه».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
مصر
عبدالفتاح السيسي
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