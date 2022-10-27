رئيس الدولة ومستشار النمسا يشهدان تبادل اتفاقية شراكة استراتيجية للتعاون في مجال أمن الطاقة والنمو الصناعي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ومعالي كارل نيهامر مستشار جمهورية النمسا.. تبادل اتفاقية شراكة استراتيجية للتعاون في مجال أمن الطاقة والنمو الصناعي بين البلدين الصديقين.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة: إن الشراكة الإستراتيجية للتعاون في مجال أمن الطاقة والنمو الصناعي بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا تجسد الإرادة المشتركة للبلدين الصديقين لتوطيد العلاقات الثنائية.. مشيراً سموه إلى أن هذه الشراكة توفر فرصاً جديدة لتمكين النمو الاقتصادي والصناعي منخفض الانبعاثات وتسهم في تعزيز أمن الطاقة وتدعم جهود تنفيذ العمل المناخي الفاعل.

وأعرب سموه خلال مراسم تبادل الاتفاقية عن شكره وتقديره للمستشار كارل نيهامر لجهوده في توسيع آفاق التعاون بين بلده ودولة الإمارات.. متمنياً سموه للنمسا دوام التقدم والنمو والاستقرار.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تربطها علاقات صداقة وتعاون راسخة طويلة الأمد مع النمسا.. مشيراً إلى المكانة المهمة التي رسختها الدولة بكونها مورداً موثوقاً ومسؤولاً للطاقة وسعيها الدائم إلى تعزيز الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة لضمان مستقبل أكثر استدامة.

من جانبه قال المستشار النمساوي:«أود أن أعرب عن شكري وتقديري إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لما أبداه من تعاون واهتمام».. مشيراً إلى أهمية الاجتماع الذي عقده مع سموه اليوم في أبوظبي والذي بحث تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين الصديقين».

وأضاف معاليه:«أن دولة الإمارات تعد شريكاً مهماً للنمسا في المنطقة مما يساعد في تحقيق أمن الطاقة في بلدنا.. وبجانب إبرام اتفاقية لإمداد النمسا بالغاز الطبيعي المسال.. تناولت المباحثات الثنائية تعزيز التعاون الاقتصادي والعمل المشترك لمواجهة تداعيات تغير المناخ.. ونحن سعداء بتوثيق هذا التعاون من خلال إعلان ثنائي مشترك تتضافر من خلاله جهود البلدين من أجل بناء مستقبل مستدام».

وتركز الشراكة الإستراتيجية على المشاريع ذات الاهتمام المشترك في مجال المنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال ومصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين ومشتقاته.

وستسهم الشراكة في تعزيز التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات ودعم العمل المناخي الفاعل في إطار جهود البلدين لتحقيق أهداف «اتفاق باريس» و«ميثاق غلاسكو للمناخ».

تبادل اتفاقية الشراكة في قصر الشاطئ.. معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومعالي الدكتور ماجنوس برونر وزير المالية الاتحادي في جمهورية النمسا.

شهد مراسم تبادل الاتفاقية.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، وسعادة حمد الكعبي سفير الدولة لدى النمسا.. فيما حضره الوفد المرافق لمستشار النمسا الذي يضم كلاً من.. معالي ماغنوس برونر وزير المالية، ومعالي ليونور غيفيسلر الوزيرة الاتحادية للعمل المناخي والبيئة والطاقة والتنقل والابتكار والتكنولوجيا، وسعادة الدكتور اتيين بيرشتولد سفير جمهورية النمسا الاتحادية لدى الدولة، إلى جانب عدد من المسؤولين في الحكومة النمساوية.

كما وقعت شركتا «أدنوك للغاز الطبيعي المسال» و«أو.إم.في للغاز والتسويق التجارة» اتفاقية لاستكشاف فرص توريد الغاز الطبيعي المسال والمساهمة في تعزيز أمن الطاقة في النمسا خلال فصل الشتاء للفترة بين 2023-2024 وخفض انبعاثات مصادر الطاقة في البلد.

وتستند الشراكة الإستراتيجية للتعاون في مجال أمن الطاقة والنمو الصناعي إلى العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا في مجال الطاقة واتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بينهما في يوليو عام 2021.