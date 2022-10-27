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شرطة الشارقة تضبط 1111 متسولاً

شرطة الشارقة تضبط 1111 متسولاً
27 أكتوبر 2022 17:19

الشارقة (الاتحاد)

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تمكنت فرق مكافحة التسول التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة من إلقاء القبض على 1111 متسولاً وبائعاً جائلاً، 875 رجلاً و236 امرأة من جنسيات مختلفة خلال عشرة أشهر، وحتى السادس والعشرين من أكتوبر الجاري. 
وتأتي حملة ضبط المتسولين، ضمن جهود شرطة الشارقة للحد من ظاهرة التسول التي تنشط من فترة إلى أخرى، بهدف استعطاف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم من دون وجه حق.
وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن المتسولين يستغلون عطاء الناس، ورغبتهم في فعل الخير، ويختلقون حيلاً واهية ومضللة من أجل استمالة عطف أفراد المجتمع للحصول على المال، مثل ادعاء المرض، والحاجة إلى الدواء والعلاج، ويظهر بعضهم أوراقاً وشهادات طبية غير صحيحة للتحايل على فاعلي الخير، فضلاً عن أن البعض يمارس أعمال التسول عن طريق بيع منتجات مغشوشة ومقلدة أو طلب الطعام نقداً، محذرةً من التعامل مع تلك الفئات أو غيرها من الباعة الجائلين، مؤكدة أن الدولة وضعت قنوات رسمية للأعمال الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها. 
وأوضحت أن حملات مكافحة التسول مستمرة دون انقطاع، من قبل فرق مختصة تعمل خلال الساعة، لمتابعة الظواهر السلبية والحد منها، وأن جهودها في هذا الجانب أسهمت في خفض الجريمة على مستوى الإمارة، والحد من السلوكيات التي تعطي انطباعاً سلبياً عن المجتمع، لافتة إلى أن عمليات مكافحة التسول تعد من أولويات شرطة الشارقة الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، وتحقيق جودة الحياة الأمنية لمجتمع الإمارات.
وتدعو القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى المساهمة في القضاء على هذه الظواهر من منطلق المسؤولية المجتمعية، بالتبرع عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي موقع على الرقم المجاني (901) أو عبر الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة الشارقة، أو عبر التطبيق الذكي لشرطة الشارقة.

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