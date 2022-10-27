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رئيس الدولة ومستشار النمسا يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

محمد بن زايد
27 أكتوبر 2022 16:07

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم، ومعالي كارل نيهامر مستشار جمهورية النمسا الصديقة، مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام، في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة - في بداية اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - بمعالي كارل نيهامر والوفد المرافق له، وهنأه باليوم الوطني لجمهورية النمسا الصديقة الذي يوافق السادس والعشرين من أكتوبر الجاري .. معبراً عن صادق أمنياته للنمسا بتحقيق مزيد من التقدم والنماء.

وأكد الجانبان الحرص المشترك على دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام خاصة في المجالات الحيوية بالنسبة للبلدين مثل التكنولوجيا والطاقة والابتكار والأمن الغذائي وغيرها.

وتبادل سموه ومستشار النمسا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية التحرك على جميع المستويات لتخفيف التوتر وتشجيع الحوار والتفاوض لتسوية الأزمات التي يشهدها العالم وذلك للتخفيف من آثارها السلبية سواء على المستوى الإنساني أو الاقتصادي أو الأمن الغذائي العالمي.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي  وحمد الكعبي سفير الدولة لدى النمسا .. فيما حضره الوفد المرافق لمستشار النمسا الذي يضم كلاً من .. معالي ماغنوس برونر وزير المالية ومعالي ليونور غيفيسلر الوزيرة الاتحادية للعمل المناخي والبيئة والطاقة والتنقل والابتكار والتكنولوجيا والدكتور اتيين بيرشتولد سفير جمهورية النمسا الاتحادية لدى الدولة وعدداً من المسؤولين في الحكومة النمساوية.

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