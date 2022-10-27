الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مرقد ديني في شيراز الإيرانية

أبوظبي (وام)

أدانت الإمارات، بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقداً دينياً في مدينة شيراز جنوب إيران، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية إيران الإسلامية وشعبها الجار، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأسفر الهجوم، الذي وقع أمس الأول، عن مقتل 15 شخصاً، فيما أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته.

وقال مسؤولون إيرانيون إنهم اعتقلوا مسلحاً نفذ الهجوم على مرقد «شاه جراغ» في مدينة شيراز. وألقت وسائل الإعلام الحكومية باللوم على إرهابيين.

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن هجمات سابقة في إيران، بما في ذلك تفجير مزدوج في 2017.

وقالت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية إن «المهاجم أطلق النار على موظف عند مدخل المرقد، قبل أن تتعطل بندقيته ويطارده المارة».

لكنه تمكن من إصلاح بندقيته وفتح النار على ملاحقيه قبل أن يدخل ساحة ويطلق النار على المصلين. وأضافت أن من بين القتلى، نساء وأطفال عدة.

وقال شاهد في مرقد «شاه جراغ» للتلفزيون الحكومي: «سمعت دوي إطلاق نار بعد أن أدينا الصلاة، وذهبنا إلى غرفة مجاورة للضريح، لكن المهاجم جاء وأطلق وابلاً من الطلقات، ثم أصابت الطلقات ذراعي ورجلي، وأُصيبت زوجتي في ظهرها لكن حمداً لله لم يصب طفلي البالغ من العمر سبع سنوات».