إطلاق ورش التأهيل الرقمي لأكثر من 420 من كبار المواطنين
إطلاق ورش التأهيل الرقمي لأكثر من 420 من كبار المواطنين
27 أكتوبر 2022 14:48
أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية مجموعة من الورش والفعاليات الخاصة بكبار المواطنين ضمن خدمة التأهيل الرقمي لكبار المواطنين، لتوفير فرص مناسبة لهذه الفئة في كافة أنحاء إمارة أبوظبي.
تأتي هذه الورش بهدف التأهيل المعرفي والرقمي لتمكين كبار المواطنين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتصفح الإنترنت، والتعامل مع الأنظمة الرقمية لمواكبة المجتمع والأجيال القادمة كوسيلة لمساعدتهم في التواصل مع الأسرة والأصدقاء، ومواكبة المجتمع والجيل الجديد، بالإضافة إلى تسهيل وصولهم وحصولهم على الخدمات المتوافرة سواءً الاجتماعية أو الاقتصادية وغيرها بطريقة سهلة وميسرة وزيادة الفرص المتاحة.
وقالت موزة علي المزروعي أخصائي رعاية اجتماعية، إن الخدمة تنفذ بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، وتركز على بناء قدرات كبار المواطنين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية لمواكبة التطورات و الاندماج المجتمعي، واستثمار طاقاتهم في المشاركات المجتمعية وغيرها من المشاركات التي تخدم الفرد والوطن، بالإضافة إلى تعزيز فرص التواصل بين كبار المواطنين وأفراد الأسرة والمجتمع.
وأضافت المزروعي أن خدمة التأهيل الرقمي لكبار المواطنين تتضمن عدداً من الورش المقسمة إلى مستويين، الأول يتضمن أساسيات استخدام البرامج الرقمية، أما الثاني فيتضمن عدداً من برامج الحاسب الآلي، ويتم تنفيذ الخدمة من قبل منفذين داخليين من مؤسسة التنمية الأسرية ومتطوعين، واستفاد من الخدمة ما يزيد على 420 فرداً من كبار المواطنين.
واستهدفت خدمة التأهيل الرقمي كبار المواطنين (60 عاماً فما فوق) ذكوراً وإناثاً، والمقبلين على مرحلة التقاعد (50 عاماً فما فوق)، وتضمنت عدداً من الورش منها، عالم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي-استخدام برنامج (word)، وركزت على أساسيات عالم الانترنت ومصطلحاتها، وطريقة الاتصال بالانترنت واستخدام صفحاته، وكيفية توصيل (الواي فاي)، والتعريف بمواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية إنشاء البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى كيفية استخدام محركات البحث.
وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية على الدوام إلى استثمار أوقات كبار المواطنين والمقيمين والاستفادة من خبراتهم، وتبادل المعارف والمهارات بين الأجيال، بهدف الحفاظ على استدامة الموروث الوطني وتعريف الأبناء بالتراث والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، للمساهمة في خدمة الوطن ومواكبة تطورات العصر الحديث بما يتلاءم مع الموروث الإماراتي، وذلك من خلال مجموعة الخدمات والبرامج الخاصة بكبار المواطنين منها: نادي بركة الدار، مجلس الحكماء، المساندة الاجتماعية، بطاقة بركتنا، بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية الخاصة بكبار المواطنين والمقيمين .