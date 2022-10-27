قرقاش: مصر والإمارات لديهما التزام مطلق بالعلاقات الاستراتيجية
قرقاش: مصر والإمارات لديهما التزام مطلق بالعلاقات الاستراتيجية
27 أكتوبر 2022 14:24
القى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، كلمة افتتاحية بعنوان "كيف تساهم العلاقات السياسية الإماراتية المصرية في بناء عمق استراتيجي عربي؟.. ضمن فعاليات اليوم الثاني من الاحتفال بـ 50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية بحضور وزراء من حكومتي البلدين، وكبار المسؤولين والمثقفين والإعلاميين في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال قرقاش إن العلاقة بين الإمارات ومصر هي علاقة تخطت مفهوم العلاقات الطيبة إلى مفهوم العلاقات الاستراتيجية الراسخة. والعلاقات الإماراتية المصرية تعززها جهود كبيرة تبذلها القيادتان لتعزيز التعاون العربي العربي في مختلف المجالات.
وأضاف قرقاش: كل من مصر والإمارات لديهما التزام مطلق بالعلاقات الاستراتيجية التي تربطهما ويمكنهما الاعتماد على بعضهما البعض بصرف النظر عن أيّ تقلبات سياسية.
وأكد معاليه أن ما يميّـز العلاقات الإماراتية المصرية استمراريتها وإيجابيتها رغم التوترات التي مرّت بها منطقتنا، وعلاقتنا ظلت ممتدة وتزداد ثباتاً وقوة. .وهناك إيمان راسخ ورؤية مشتركة بين بلدين شقيقين في مواجهة التحديات.