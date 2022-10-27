افتتاح 5 حدائق سكنية في عجمان بتكلفة 5.6 ملايين درهم
راشد بن حميد النعيمي يطلع على مشاريع الحدائق السكنية (من المصدر)
27 أكتوبر 2022 12:08
عجمان (الاتحاد) افتتح الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، 5 حدائق في مجمعات سكنية بمنطقة الحليو والجرف والحميدية والروضة، على مساحة 17 ألف متر مربع، بتكلفة 5 ملايين و600 ألف درهم، وذلك في إطار حرص الدائرة على زيادة المساحات الخضراء في الإمارة، والارتقاء بها لتكون إحدى أهم المدن الخضراء في العالم، والتي يتوفر فيها مقومات العيش المريح والأجواء الصحية.
جاء ذلك خلال حفل تكريم 22 فائزاً بجائزة عجمان للزراعة بدورتها الـ 13، بحضور عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، والمهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، وأحمد سيف المهيري مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة، ورعاة الجائزة وشركاء النجاح.
وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إن الدائرة تضع خطة شاملة ومتكاملة تغطي كافة مناطق الإمارة، لتوفير متنفسات طبيعية للسكان، كما وتدعم كافة النماذج المشرقة في مجال الزراعة وتسعى لمكافأتها، لتكون قدوة إيجابية للجميع، مؤكداً أن الجائزة نجحت على مدار الدورات الماضية في استقطاب فئات وشرائح المجتمع الرائدة في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية، وأبرزت الصورة المشرقة لحدائق المساجد، والحدائق الداخلية والخارجية والحدائق المنتجة.
وقال إن الدائرة تهدف لجودة الحياة وسعادة كل فرد في المجتمع، حيث تبنت مشاريع حدائق المجمعات السكنية والهادفة لتوفير أماكن مفتوحة للأطفال والعوائل وتمكينهم من قضاء أوقات سعيدة، وسط أماكن تتوفر فيها المساحات الخضراء والجلسات والألعاب والمواقف والممرات بالإضافة للمواقف.
من جهته، قدم أحمد سيف المهيري، شرحاً مفصلاً حول مشروع الحدائق، والذي يعد ضمن المرحلة الأولى لمشاريع إنجاز حدائق المجمعات، مبيناً أن الكفاءات المؤهلة في الدائرة أعدت دراسة تفصيلية للمناطق التي تشهد كثافة سكانية لتوفير حدائق للسكان، وعليه أنجزنا حديقتي دبدبا والشروق في منطقة الحليو، وحديقة المحبة في الجرف، وحديقة الزهرة في الحميدية، بالإضافة لحديقة المها بالروضة.