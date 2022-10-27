فيديو.. شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة مجتمعية رياضية على شاطئ الحديريات

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة مجتمعيةرياضية للدراجات الهوائية على شاطئ الحديريات هدفت لتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة وذلك بالتعاون مع نادي أبوظبي للدراجات الهوائية.
وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات اهتمام شرطة أبوظبي بتحفيز المنتسبين وأفراد المجتمع على الرياضة لإيمانها العميق بتأثيرها الإيجابي في الجوانب النفسية والصحية والبدنية .. مثمنا تعاون الشركاء في مختلف المبادرات التي تنفذها شرطة أبوظبي وتسهم في نشر الإيجابية بالمجتمع.
وكرم العميد محمد ضاحي الحميري .. النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية وقدم له درعاً تذكارية تعبيراً عن شكره وتقديره للنادي على جهوده المتميزة في إنجاح الفعالية.
وشارك قسم العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات بعدد من الأنشطة التي ركزت على التعريف بمنظومة السلامة المرورية في إمارة أبوظبي وتوزيع كتيبات توعية متعددة اللغات على الجمهور، والهدايا التذكارية على الأطفال وقدم شرحاً حول دورية الأطفال وأهميتها في تثقيف النشء بالقواعد والأنظمة المرورية.