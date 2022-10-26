الإمارات ومصر.. قلب واحد

أبوظبي، دبي، القاهرة (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن احتفاء الإمارات ومصر بالذكرى الـ50 لإقامة العلاقات بينهما، تأكيد لعمق الروابط الأخوية بين البلدين وشعبيهما.

وقال سموه عبر «تويتر»: «احتفاء الإمارات ومصر بالذكرى الـ 50 لإقامة العلاقات بينهما، تأكيد لعمق الروابط الأخوية بين البلدين وشعبيهما منذ عهد الشيخ زايد «رحمه الله».. الإمارات ومصر عنصر استقرار إقليمي ونموذج للعلاقات بين الأشقاء.. وبالتعاون مع أخي عبد الفتاح السيسي ستمضي علاقاتنا دائماً إلى الأفضل».

من جهته، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية تبدآن خمسين عاماً جديدة من العلاقات القوية والعمل المشترك بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية. وقال سموه: «تحتفل الإمارات اليوم في مصر بخمسين عاماً من العلاقات الأخوية... المستقرة... المتطورة... نحتفل ونحتفي أيضاً ببداية خمسين عاماً جديدة أيضاً بقيادة أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخي محمد بن زايد، رئيس الدولة، حفظه الله... مصر والإمارات قلب واحد».

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر تأسست على قيم الاحترام المتبادل والعمل المشترك الهادف إلى تحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين ومصلحة الشعوب العربية كافة، انطلاقاً من حرص الدولتين على تقديم نموذج متميز لما يجب أن تكون عليه الروابط العربية.

وأضاف سموه أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من التعاون البناء في مختلف القطاعات الحيوية للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تحظى بها الإمارات ومصر، لافتاً إلى أن البلدين يتطلعان إلى المستقبل بفكر منفتح وإرادة صلبة لمواصلة مسيرة العمل التنموي في المجالات كافة، لاسيما تلك التي تمس حياة الشعوب.

جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الإماراتية المصرية التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على مدار 3 أيام بحضور مجموعة كبيرة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين، إلى جانب عدد كبير من رواد الثقافة والإعلام من البلدين.

إلى ذلك، أكد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أن العلاقات المصرية الإماراتية لم تتغير على مدار عقود طويلة، بل ازدادت رسوخاً في ظل التفاهم والإخاء والتوافق بين البلدين، والذي يعد عنواناً لمسيرة العلاقات بينهما، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تميزت دائماً بأنها قائمة ليس فقط على مشاعر الحب والأخوة والصداقة الحقيقية، بل كذلك على الفهم الواقعي المتعمق والدقيق لظروف المنطقة والعالم، وعلى التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة، وهو ما يمنحها قوة واستدامة عبر الزمن.

وأضاف فخامة الرئيس المصري: «نحتفل اليوم بمناسبة غالية وعزيزة على قلب كل مصري وهي مرور 50 عاماً على العلاقات المصرية الإماراتية التي تمثل نموذجاً مثالياً للعلاقات الطيبة القوية التي تجمع دولتين وشعبين شقيقين، حيث تسود القيم الصادقة الحقيقية من الأخوة والمودة والتوافق بين الشعبين والتي نلمسها ونقدرها ونعتز بها، وهنا أقول إن الشعبين المصري والإماراتي دائماً على قلب رجل واحد».

وقال: «العلاقات بين البلدين وعلى اختلاف القيادات والحكومات تظل نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات المتميزة بين الدول العربية الشقيقة، فالتفاهم وتطابق الرؤى مع قيادات دولة الإمارات الشقيقة هي مما نفخر به في مصر، بداية من المؤسس العظيم للدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، صاحب الموقف والمقولة التاريخية إبان حرب أكتوبر 1973 بأن البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي، والمغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وكذلك أصحاب السمو حكام الإمارات، وصولاً لرئيس الدولة الأخ والصديق العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأخ والصديق العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي».

وأكد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التعاون الاقتصادي والاستثماري وفي جميع المجالات دائماً يسير على أعلى مستوى... والآفاق المستقبلية للتعاون الشامل بين الدولتين واعدة مزدهرة.. وبإذن الله تعالى ستعود بالخير الوفير على شعبي الدولتين، وشعوب الوطن العربي جميعها.

واختتم فخامة الرئيس المصري كلمته بالتأكيد على تمسكه بعهد الأخوة الذي يجمع بين الدولتين، حيث قال: «استمراراً لمواقف المؤسس العظيم (زايد الخير)، لا يفوتني هنا أن أتذكر بالتقدير والعرفان الموقف التاريخي الداعم خلال الفترة العصيبة التي مرت بها مصر منذ حوالي عشر سنوات والذي جاء تعزيزاً لخصوصية العلاقات بين مصر والإمارات، وبرهاناً واضحاً على ما يجمع الدولتين والقيادتين والشعبين من روابط وثيقة، وأنهما بمثابة شعب واحد وبلد واحد... وهو العهد الذي أجدد التمسك به... عهد الأخوة والخير والتعاون والبناء والمصير الواحد... داعين الله عز وجل أن يعيننا على صون وتعزيز هذه العلاقات القوية المتميزة لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين».